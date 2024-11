Die frühere Goldbach-Digitalagentur Dreifive, die mittlerweile durch ein Management-Buyout selbstständig geworden ist, begrüßt Michi Frank als neues Mitglied im Verwaltungsrat. Dabei kennen sich er und die Agentur schon lange – Michi Frank hat diese in seinen 11 Jahren als CEO der Goldbach-Gruppe in der Schweiz begleitet und unterstützt.

„Als ich gefragt wurde, ob ich in Zukunft auch Teil der weiteren Reise sein will, war ich sofort begeistert. Schon lange durfte ich das stetige Wachstum und die positive Veränderung beobachten und jetzt auch weiter vorantreiben“, sagt Michi Frank.

Dreifive ist mit Standorten in Wien, Zürich, Konstanz und seit wenigen Jahren auch München vertreten. Die Agentur hat sich einen Stamm an nationalen sowie internationalen Kunden aufgebaut und betreut sie in unterschiedlichen Digitaldisziplinen.

Für das Ziel des weiteren Wachstums sieht auch die Agentur Michi Frank als den idealen Partner. “Nach den ersten gemeinsamen Gesprächen haben wir gemerkt, dass wir sehr viele Synergien sehen und auch eine ähnliche Vision für die Zukunft haben”, kommentiert Dreifive Co-Managing Partner Marcel Oppliger die neue Zusammenarbeit mit Michi Frank.

Auch Co-Managing Partner Sascha Frommhund freut sich auf die gemeinsame Zukunft: „Wir bilden eine Partnerschaft, die auf schönen, gemeinsamen Werten beruht und genau den Zeitgeist des Unternehmertums mitbringt, für den sowohl Michi als auch wir voller Begeisterung sind.“