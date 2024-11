Avixa gibt die Mitglieder des Board of Directors 2025 und des Leadership Search Committee Members bekannt – darunter auch einige neue Köpfe.

Mradul Sharma, Gründer und Geschäftsführer von 3CDN Workplace Tech, wurde zum Secretary Treasurer des Board of Directors gewählt. Außerdem wählten die Avixa-Mitglieder Kristin Bidwell, CEO von Audiovisual Consulting Team, und Nicholas Cox Sr., Director IT-AV, Support Team Lead, Mizuho Americas, in das Board of Directors.

Leadership Search Committee

Das Leadership Search Committee (LSC) ernannte John Bailey, Senior Vice President, Technology & Innovation bei AVI-SPL und Tom Shen, President und CEO von Shen Milsom & Wilke, zu Mitgliedern des Avixa Board of Directors.

Mike Stead, Director of Global Partnerships, GPA, wurde in das Leadership Search Committee gewählt. Darüber hinaus hat Cathryn Lai, Chair des Avixa Board of Directors, Virginia Daugherity, Poly SLED Collaborations Specialist bei HP Poly, und Lainie Mataras, Senior Director der Consultant Architecture and Design Group, Planar, in das Leadership Search Committee berufen.

Die vollständige Liste des Avixa Board of Directors 2025 lautet:

LSC Chair : Cathryn Lai, Las Vegas Sands Corporation

: Cathryn Lai, Las Vegas Sands Corporation Chair of the Board of Directors : Jatan Shah, QSC

: Jatan Shah, QSC Vice Chair : Tobias Lang, Lang AG

: Tobias Lang, Lang AG Secretary-Treasurer : Mradul Sharma, 3CDN Workplace Tech

: Mradul Sharma, 3CDN Workplace Tech Directors: John Bailey, AVI-SPL; Kristin Bidwell, Audiovisual Consulting Team; Christian Carrero, Kern & Stelly Medientechnik; Nicholas Cox Sr., Mizuho Americas; Laila Hede Jensen, Zenova; Gale Moutrey, Steelcase; Kaushik Mukhopadhyay, Avid India & Avid UAE; Tom Shen, Shen Milsom & Wilke.

„Avixa ist stolz darauf, so talentierte Führungskräfte in seinem Board of Directors und im Leadership Search Committee willkommen zu heißen. Diese Personen bringen ihre einzigartigen Perspektiven aus verschiedenen Bereichen der Branche und der Welt ein, um unseren Verband zu bereichern“, sagt David Labuskes, CEO von Avixa. „Ihre Zeit und ihr Engagement für die Branche sind von entscheidender Bedeutung, während sich Avixa kontinuierlich zu einer wertvollen Ressource für professionelle AV-Experten weiterentwickelt.“

Dank an scheidende Board Members

Avixa dankte außerdem dem scheidenden Vorsitzenden des Leadership Search Committee und ehemaligen Vorsitzenden des Avixa-Board of Directors Martin Saul, ICAP Global, sowie den scheidenden Vorstandsmitgliedern Dorothy Di Stefano, Molten Immersive Art; Nyere Hollingsworth, Grainger; und Bren Walker, Kirkegaard.

Avixa würdigte auch die Beiträge der ausscheidenden LSC-Mitglieder Graeme Harrison, Bluesound Professional, Frank Pisano, Bluefin International, und Monique Rezaei, Microsoft.