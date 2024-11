Digital Signage-Software In 10 Schritten zur richtigen Wahl

Der Markt für Signage-Software ist unübersichtlich: Mehr als 1.000 Lösungen gibt es und viele versprechen dasselbe. Die Wahl sollte aber kein Digital Signage-User willkürlich treffen: Es gibt 10 Punkte, die jedem klar sein müssen, bevor man einen Lizenzvertrag abschließt.

Die wichtigsten Fragen zu Digital Signage-Software Wie bringe ich die Software zum Laufen? Was sollte sie kosten? Wo beziehe ich sie am besten? Wie kann ich die Software in mein System integrieren? Wie kann ich Hacker-Angriffe vermeiden? Wer ist der typische User und was sollte die Software ihm bieten? Welche Abläufe will und kann ich automatisieren? Brauche ich eine spezielle Software für meine Branche? Wie kann ich mein Digital Signage-Netzwerk effizient betreiben? Wie kann ich mit der Software zusätzliches Geld verdienen?

Die Antworten dazu liefert unser neues E-Book „Die perfekte Digital Signage-Software“. Mithilfe dieses Guides weiß jeder User am Ende, was Must-haves für Digital Signage-Software sind und was er oder sie speziell für das eigene Projekt braucht.

Der Software-Guide hilft aber nicht nur Usern und Einkäufern, sondern auch Integratoren, die eine Beratungsgrundlage für das Gespräch mit ihren Kunden brauchen. Hier geht es zum Download!