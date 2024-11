Frag invidis SoC vs. Mediaplayer für Digital Signage

Bevor man eine Digital Signage-Software auswählt, entscheidet man sich für ein Betriebssystem. Das ist entweder vorinstalliert beim SoC-Display (System on a Chip) oder extern in Form eines Mediaplayers. invidis-Redakteurin Antonia Hamberger erklärt’s in diesem Video.

Alle 10 Schritte gibt es in unserem neuen Guide „Die perfekte Digital Signage-Software“. Jetzt direkt das PDF downloaden!

