Uniguest hat Shawn O’Connell zum Executive Vice President of Sales Americas ernannt. Zuvor war er zwölf Jahre lang Head of Hospitality Sales bei Samsung und mehr als acht Jahre lang ein leitendes Mitglied des PSAV-Teams (mittlerweile Encore). Mit mehr als zwanzig Jahren Erfahrung in der AV-Branche, in mehreren Kernmärkten von Uniguest, wird er das Unternehmen bei der seinen Wachstumszielem unterstützen.

Hierfür wird Shawn O’Connell die Teams für den AV-Vertrieb in Nord- und Südamerika leiten. „Uniguest hat die Chance, sich als weltweite Nummer eins im Bereich digitales Engagement zu etablieren, und ich freue mich darauf, mit dem außergewöhnlichen Team, das hier in Nordamerika aufgebaut wurde, bei der Verwirklichung dieses Ziels zu helfen.“

Eng mit Shawn O’Connell zusammenarbeiten werden Executive Vice President of Sales EMEAP, Carlos Amoros, und James Keen, der mit 20 Jahren Erfahrung in der AV-Branche tätig ist und nun zum Vice President of Marketing befördert wurde.