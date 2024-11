Der Digital Signage-Hardware-Hersteller LED Studio hat sich mit Ryan Austin-Smith verstärkt. Er kommt als Director of Regional Growth and Strategic Client Management für Europa zum Unternehmen und soll sich für strategische Wachstumsinitiativen in neuen vertikalen Märkten in Europa einsetzen.

Ryan Austin-Smith bringt langjährige Erfahrung aus Unternehmen wie Apple, IBM, Lenovo, Sharp Electronics, Elo Touch, Aoto und LG. Im Laufe seiner Karriere hatte er mehrere Führungspositionen inne, betreute Großkunden und leitete Akquisitionsbemühungen. Zuletzt entwickelte er bei LG Lösungen für Stadien und Arenen und förderte dort Partnerschaften mit einigen der größten Clubs und Investmenthäusern der Welt.

Rob Bint, CEO von LED Studio, kommentiert: „Wir könnten uns keine bessere Person für diese Rolle vorstellen als Ryan. Sein strategischer Ansatz zum Aufbau dauerhafter Kundenbeziehungen und seine umfangreiche Erfahrung im Management hochkarätiger Projekte machen ihn zu einer beispielhaften Besetzung.“

Ryan Austin-Smith sagt: „Ich bewundere seit langem den vorausschauenden Ansatz von LED Studio und freue mich, ihn mit meinem unternehmerischen Elan weiter auszubauen. Die Agilität des Unternehmens bei der Verwaltung komplexer Projekte ist beeindruckend, und ich freue mich darauf, meinen Werkzeugkasten an Partnern zu nutzen, um weitere wirkungsvolle Initiativen ins Leben zu rufen.“