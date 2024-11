Gladiator II im Circus Are YooH not Entertained!!?

Am 15. November läuft der Film Gladiator II von Ridley Scott in Großbritannien an – 25 Jahre nach dem Debüt des oscarprämierten Rom-Epos mit Russell Crowe in der Rolle des Maximus.

Zum Filmstart ließ sich Paramount Pictures eine DooH-Kampagne der sehr ungewöhnlichen Sorte einfallen. Das Filmstudio verwandelte den berühmten Piccadilly-Lights-Screen, der von Ocean Outdoor betrieben wird, einen Tag lang in ein antikes Steinfresko. Neben den Darstellern Paul Mescal und Pedro Pascal zeigte das Sujet UK-Release-Datum in römischen Ziffern.

Neben der „gemeißelten“ Promotion für den Film wurden noch andere Werbe-Displays in Steinoptik und Antike-Flair gezeigt:

Samsung stellt seinen neuesten Neo QLED-Fernseher vor, dessen Bild so scharf ist, dass ein Gladiator sich kaum auf den Beinen halten kann, wenn das riesige Nashorn aus dem Film auf ihn zuspringt.

Trainline präsentierte eine Version von „Ihre Kutsche wartet“, bei der ein Zug gegen ein Pferd und einen Wagen ausgetauscht wurde.

TK Maxx, oder „Maxximus“, feierte seine „epischen Marken zu heroischen Preisen“.

Lego UK lud, mit der Anspielung an das Sprichwort „Rom wurde nicht an einem Tag erbaut“, Erwachsene zum Spielen mit den Lego Icons Sets ein – mit dem Slogan „Finally something you can build in a day“.

John Fletcher, Managing Director von Paramount Pictures UK, sagt: „Der spektakulärste Film des Jahres verdient eine Kampagne, die ihm in nichts nachsteht. Piccadilly Lights ist wirklich eine Ikone, und wir freuen uns, dass wir bei diesem ehrgeizigen Projekt mit so vielen Marken und Agenturen zusammenarbeiten konnten. Wir sind begeistert von dem Ergebnis und es ist ein Beweis für die harte Arbeit so vieler Beteiligter, um dieses Projekt zu realisieren.“

Nick Shaw, Chief Revenue Officer von Ocean Outdoor UK, ergänzt: „Die Piccadilly Lights sind wie geschaffen für kollaborative Theatererlebnisse wie dieses. Man muss Paramount, Wavemaker und allen Markenpartnern dafür applaudieren, dass sie eine der besten Anzeigen des Jahres auf die Beine gestellt haben.“