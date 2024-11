2024 hat Navori Labs Fortschritte in der künstlichen Intelligenz, bei Computer Vision und Programmatic DooH gemacht. Unser Ziel ist es, diese Technologien für die Digital Signage-Industrie zugänglich zu machen, wobei wir einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit und Skalierbarkeit legen.

Produkt-Highlights

2024 brachte Navori den Stix 3800 auf den Markt, unseren KI-gesteuerten Signage-Player, der intelligentes, kosteneffizientes Digital Signage zur Hälfte des Preises von herkömmlichen PCs ermöglicht. Der Stix 3800 aktiviert die Displays nur dann, wenn ein Publikum erkannt wird – auf diese Weise wird der Energieverbrauch optimiert. Mit KI-gestützter Publikumsanalyse bietet das Gerät verwertbare Erkenntnisse über Besucherzahlen und Verweildauer und liefert Marken die Daten, die sie zur Optimierung ihrer Publikumsbindungsstrategien benötigen. Die Funktionen zur Überwachung des Bildschirmstatus ermöglichen zudem eine bessere Betriebsüberwachung und geringere Ausfallzeiten. Im Laufe des Jahres wurde das Angebot von Navori um die Kompatibilität mit ChromeOS erweitert, was die Flexibilität der Hardware weiter erhöht und den Einsatz auf verschiedenen Devices gewährleistet.

Navori hat auch die programmatische DooH-Werbung durch die Integration mit Hivestack und Vistar Media weiter ausgebaut. Diese Partnerschaften ermöglichen es den Kunden, unverkaufte Werbeplätze programmatisch zu füllen, ihre Netzwerke mit einem globalen Ökosystem von Werbetreibenden zu verbinden und die Monetarisierung durch automatisierte, datengesteuerte Anzeigenplatzierung zu verbessern.

Branchenentwicklungen

2024 gab es eine verstärkte Nachfrage an Personalisierung im DooH-Bereich. Das Wachstum der programmatischen Werbung in diesem Sektor zeigte die Verlagerung des Marktes hin zu hochgradig zielgerichteten, datenreichen Lösungen zur Einbindung des Publikums. Die programmatischen Integrationen von Navori zeigten, wie Digital Signage und Analytics zusammenarbeiten können, um Kundeneinblicke in Echtzeit zu liefern und Werbetreibenden raffinierte Targeting-Möglichkeiten in dynamischen Umgebungen zu bieten.

Ausblick auf das Jahr 2025

Auf dem Weg ins Jahr 2025 erwartet Navori eine weitere Konvergenz von KI und Computer Vision, da Unternehmen zunehmend nach personalisierten Echtzeit-Tools suchen. Dieser anhaltende Trend signalisiert den Aufstieg von fortschrittlicher Analytics-Technologie bei der Unterstützung von Data-Responsive- und programmatischer Werbung.

Auch die Automatisierung von Inhalten wird in den Mittelpunkt rücken, vor allem in der Unternehmenskommunikation, durch die erweiterte Entwicklung von Connectors für beliebte Datenquellen wie Flightstats, Tableau, Monday, Linkedin, Workplace, Teams, Instagram, X, Power BI und Excel. Diese Konnektoren, die von der Kernsoftware abgekoppelt sind, ermöglichen es Unternehmen, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Live-Datenfeeds zu integrieren.

Die Nachfrage an kontextbezogenem Digital Signage, das auf einer Kombination von umfangreichen Datenquellen und KI-Analysen basiert, wird ebenfalls zunehmen. Diese Fortschritte ermöglichen es Unternehmen, hochgradig personalisierte Inhalte in Echtzeit zu liefern, das Engagement des Publikums zu steigern und die Wirkung von Digital Signage in unterschiedlichen Umgebungen zu optimieren. Durch die Nutzung umsetzbarer Erkenntnisse stellt kontextbewusstes Verhalten sicher, dass jede Interaktion relevant und maßgeschneidert ist.

Fazit

Mit Blick auf das Jahr 2025 sind wir bestrebt, Innovationen voranzutreiben, neue Tools zur Nutzung von First-Party-Daten bereitzustellen und Werbetreibenden und Unternehmenskunden Lösungen an die Hand zu geben, die neue Möglichkeiten zur Einbindung von Publikum und Mitarbeitern eröffnen. Unsere Signage-Technologie ist so konzipiert, dass sie die aktuellen Anforderungen unserer Kunden erfüllt und gleichzeitig die sich entwickelnde Landschaft von morgen vorwegnimmt.