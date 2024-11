Ctouch, Anbieter von Touchscreens, stellt zwei neue Software-Lösungen und eine All-in-One-Lösung für Collaboration-Umgebungen vor: die Benutzeroberfläche Echo Hello, die Service-Plattform My Ctouch und das Touchboard Hello Board. Alle drei sollen sich sowohl für Schulen als auch für Offices eignen.

Echo Hello ist eine Lösung, welche die fünf am häufigsten genutzten Touchscreen-Funktionen vereint: Teams-Besprechungen starten, Whiteboard, drahtloses Teilen, Browser und App-Menü. Die Anwendung vereint sie alle auf einer einheitlichen Benutzeroberfläche für die ganze Organisation. Echo Hello läuft auf einem Windows-basierten OPS, der sich in Ctouch-Boards installieren lässt.

My Ctouch ist eine zentrale Online-Plattform, die Nutzern den Zugriff auf alle Ctouch-Dienste und -Softwarelösungen ermöglichen soll. Basierend auf den jeweiligen Benutzerrollen zeigt die Plattform nur die relevanten Produkte an. My Ctouch umfasst ein Remote-Management-Tool, Dashboards zur Bildschirmnutzung und die Echo-Hello-Lösung. Zukünftige Ctouch-Software- und Service-Lösungen sollen ebenfalls in die Plattform integriert werden.

Hello Board ist eine All-in-One-Kollaborationslösung, bestehend aus Touchscreen und der Echo-Hello-Software. Es beinhaltet Funktionen wie One-Tap-Teams-Meetings, ein integriertes Raumbuchungssystem, ein Whiteboard und einen Webbrowser. Windows-Apps wie Powerpoint, Slack und Trello lassen sich direkt auf dem Board nutzen. Für den Sound bei Remote-Meeting sind 80-Watt-JBL-Lautsprecher in das Board eingebaut.

Das Board ist modular aufgebaut: CPU, Kamera und Befestigungslösungen sind austauschbare Module. Dadurch soll das Gerät länger in Gebrauch bleiben. Die Benutzeroberfläche des Hello Boards ist durch Echo Hello anpassbar –IT-Administratoren können Layout und Hintergrund auf die Anforderungen der Organisation abstimmen.