Scala, weltweit führender Digital Signage-CMS-Anbieter und Schwesterunternehmen von Stratacache, hat in Madrid einen neuen Showroom. Seit September ist er in Betrieb, am 21. November wurde er feierlich eröffnet; unter den Gästen befanden sich unter anderem Vertreter von Disney, Leroy Merlin und NCR.

Der Showroom befindet sich im Condesa de Venadito und ist verkehrstechnisch lokal, national und international gut angebunden, einschließlich des Flughafens Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Auf 350 Quadratmetern ist die Fläche in branchenspezifische Bereiche unterteilt, darunter einer für Supermärkte, in dem die Vorteile von integriertem Digital Signage in einer Einzelhandelsumgebung gezeigt werden, und ein Restaurantbereich, in dem Scalas Menükarten-, Bestell- und Fulfillment-Lösungen vorgestellt werden.

„Scala hat Unternehmen aller Art so viel zu bieten, und wie wir von denjenigen, die den Showroom bereits besucht haben, gesehen haben, gibt es ein großes Interesse an den Möglichkeiten, wie unsere Lösungen, die auf einem tiefen Verständnis der Kundenerfahrung und den Fähigkeiten unserer Technologie aufbauen, Effizienz schaffen und Gewinne steigern können“, sagt Alvaro Morales, Sales Director Spanien und Portugal. „Die Möglichkeiten, die sich durch den Einsatz von Medien im Einzelhandel eröffnen, lassen sich im Showroom sehr anschaulich demonstrieren, ebenso wie die Möglichkeiten, die Scala für eine leistungsstarke Kundenkommunikation in Schnellrestaurants, Geschäften, im Gesundheitswesen, in Bildungseinrichtungen und anderen Bereichen bietet.“

Scala hat derzeit ein Team von drei Mitarbeitern in Madrid. Neben Alvaro Morales arbeiten dort Jorge Mira als Director of Creative Services und Arianne Cediel als Senior Sales and Business Development Manager.

Weitere Showrooms in Europa geplant

Der Showroom in Madrid ist der erste, der außerhalb des europäischen Scala-Hauptsitzes im niederländischen Sittard eröffnet wird. Ein Showroom in London befindet sich derzeit im Bau, und bis 2025 sollen weitere Showrooms in wichtigen europäischen Märkten eröffnet werden.

„Es gibt keinen Ersatz dafür, Scala-Lösungen aus erster Hand zu sehen. Unsere Technologie wird bei den vielen Ausstellungen, Präsentationen und Networking-Veranstaltungen, die wir das ganze Jahr über veranstalten, immer mit Neugier und Begeisterung aufgenommen. Mit diesem Showroom, wie auch mit den anderen, die in ganz Europa eröffnet werden, können wir viel intensiver mit unseren Kunden zusammenarbeiten, unser Fachwissen weitergeben und mit ihnen zusammenarbeiten, um Tools zu entwickeln, die den Anforderungen ihres Unternehmens entsprechen“, sagt Harry Horn, General Manager EMEA von Scala.