Die TPV-Töchter und PPDS-Schwesterunternehmen AOC und MMD haben einen Umbau in der DACH-Region bekanntgegeben. Bei den beiden Display-Unternehmen sind nun die Vertriebsaktivitäten der gesamten DACH-Region unter einer Leitung zusammengefasst. Hierfür wurde Lutz Hardge zum Regional Sales Director DACH ernannt. Sein bisheriger Verantwortungsbereich erweitert sich damit um den Schweizer Markt.

Richard Chang, Head of Sales Europe bei AOC und MMD, kommentiert: „Durch die Konsolidierung der DACH-Region unter einer Führung stärken wir unseren Marktansatz, gewährleisten eine konsistente Leistungserbringung in allen drei Ländern und unterstützen unsere Wachstumsziele in diesen Schlüsselmärkten.“

Lutz Hardge sagt: „Ich freue mich, meinen Verantwortungsbereich zu erweitern und meine beruflichen Erfahrungen einzubringen. Die Marktmechanismen sind ähnlich, so dass wir eine gute und erfolgreiche Symbiose zwischen den drei Ländern erwarten können, die zu weiterem Wachstum führen wird.“

Während AOC mit Hauptsitz in Taiwan global Monitore und IT-Zubehör anbietet, vermarktet und verkauft MMD-Monitors & Displays mit Hauptsitz in Amsterdam weltweit LCD-Bildschirme der Marke Philips unter der Markenlizenz von Koninklijke Philips.