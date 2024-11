Am Donnerstag, den 5. November, lädt das Avixa Women’s Council DACH zu einem Treffen in München ein: Ziel ist, in entspannter Atmosphäre zu netzwerken und das Thema Diversity in der ProAV-Branche weiter zu stärken. Dazu sind auch explizit Männer eingeladen.

Das Treffen beginnt um 18.30, mit einer kleinen Führung durch das Office der ISE, von Avixa und invidis, um Impulse für das ProAV-Jahr 2025 zu sammeln. Danach geht es zu einem gemeinsamen Abendessen in der Trattoria Il Cigno in der Wörthstraße 39. Auch Kurzentschlossene sind herzlich eingeladen und können sich bei Kamilla Wysocki melden

Das Thema Diversity wird auch aus strategischen Gründen immer wichtiger. In Zeiten von Fachkräfte- und Arbeitskräfte-Mangel müssen Branchen alle Talente-Pools berücksichtigen, um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein. Nicht divers und inklusiv zu denken, kann sich kein Unternehmen mehr leisten.

Das Avixa Women’s Council DACH gibt es seit 2021. Global gesehen hat das Avixa Women’s Council inzwischen 23 lokale Gruppen.