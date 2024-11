Wie bereits vor mehreren Monaten angekündigt, wird Stephen Joseph ab Januar neuer Group CEO von Ocean Outdoor. Die Position übernimmt er von Tim Bleakley nach mehr als zehn Jahren im Management des Unternehmens. Bereits jetzt kündigte Stephen Joseph einen Umbau in der Führungsriege an und übergibt dem Management damit neue Verantwortung, um den Außenwerber in eine „neue Phase des organischen Wachstums und von M&A-Strategien“ zu führen.

Phil Hall wird Group Chief Commercial Officer, während er seine Rolle als CEO des UK-Geschäfts beibehält. Billy Byam-Cook, derzeit Group Head of Finance, wird Group Chief Financial Officer und übernimmt zusätzliche Verantwortung für kommerzielle Verträge und grenzüberschreitende Agenturbeziehungen. Nick Shaw, derzeit Chief Revenue Officer, wird UK Chief Commercial Officer. Der bisherige CMO, Richard Malton, steigt zum Group Chief Marketing and Strategy Officer auf. Und schließlich wird Helen Haines, Head of Brand and Events, zur Director of Strategic Marketing befördert.

„Unser neues Senior-Leadership-Team vereint einige der besten Erfahrungen und Fachkenntnisse der Branche und setzt unsere Strategie fort, das bevorzugte Unternehmen für digitale Außenwerbung für Kunden, Agenturen und Immobilienpartner zu sein“, sagt Stephen Joseph. Für die neue Wachstumsphase, in der auch weitere Unternehmensübernahmen geplant sind, soll sich das Team auf die optimale Ausrichtung der Kerndisziplinen Vertrieb, Marketing, Asset-Entwicklung und technologische Innovation konzentrieren.

Seit diesem Jahr nicht mehr an Visual Art beteiligt

Ocean ist neben seinem UK-Heimatmarkt mittlerweile auch in sieben europäischen Ländern am DooH-Markt aktiv und beschäftigt 300 Mitarbeiter. Die Ländergesellschaften werden von den jeweiligen CEOs Phil Hall, Anders Axelsson, Xavier Tilman und Christopher Samsinger geleitet.

Während der vergangenen 12 Monaten investierte Ocean auch in seine Technologieeinheit Ocean Labs sowie in Ocean Studios, der Abteilung für kreative Produktion und Beratung. Die Verantwortung für diese Bereiche liegt bei Catherine Morgan, Group Managing Director bei Ocean Labs und David Tait, Group Creative Director, und Steve George, Group Chief Development Officer. Außerdem hatte Ocean Outdoor dieses Jahr seinen 50%-Anteil an Visual Art mit dem Verkauf an Vertiseit veräußert.