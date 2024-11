Otto Weihnachtskampagne Und was schenkst DooH?

Otto wird auch 2025 eine großangelegte Weihnachtskampagne starten. Unter dem Slogan „Und was schenkst du?“ wird bei der 360-Grad-Kampagne vom 5. November bis zum 23. Dezember die Frage nach dem passenden Geschenk im Vordergrund stehen – mit zahlreichen Geschenkevorschlägen aus dem Otto Online-Shop.

Für die Kampagne erstellte die Agentur C/O Setzkorn Kemper 15 Spots in sieben Motiven à 6, 10 und 15 Sekunden, die in Streaming-Portalen und im TV laufen, sowie auf Digital-out-of-Home, Social Media und Youtube.

Otto und DooH Otto fällt immer wieder durch starke DooH-Kampagnen auf. Dass beim großen Onliner DooH ein fester Bestandteil des Mediamix ist, bestätigte das Unternehmen jüngst auf dem DooH Summit der Dmexco 2024.

Ergänzt wird die Kampagne durch Influencer-Kooperationen in Zusammenarbeit mit der Agentur Wongdoody und durch Online-Audio und Radio-Ads. In der Kampagne ist ebenfalls der neu entwickelte Otto-Sound zu hören, der die Audio- und Bewegtbildformate begleitet. Zudem ist die Otto-Kampagne nebem traditionellem Out-of-Home auch mit Plakaten in der Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ präsent.

Die Media-Strategie der Weihnachtskampagne verantwortet die Mediaplus Group, die vor einem Jahr den Media-Etat von Otto gewann.

Black Friday und Single’s Day mit dabei

Welche Rolle der Onlinehandel für das Weihnachtsgeschäft spielt, zeigt eine repräsentative Umfrage der GFK im Auftrag von Otto: „Die Deutschen wollen 60 Prozent ihres Budgets für Weihnachtsgeschenke im Onlinehandel ausgeben“, erläutert Alexander Rohwer die Ergebnisse der Studie. „Für Otto als größten deutschen Onlineshop ist das Weihnachtsgeschäft eine der wichtigsten Phasen des Jahres.“

Dabei werden auch die Angebote rund um den Singles‘ Day – der 11. November – und den Black Friday – 29. November – in den Mittelpunkt gestellt – am Single’s Day allerdings mit einem leicht geänderte Slogan: „Und was schenkst du dir?“