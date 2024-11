Konstantin Flabouriaris ist von PPDS zum neuen Sales Director DACH befördert. Zuvor war er bereits 10 Jahre lang als DACH Sales Manager erfolgreich für den Visual-Solutions-Hersteller tätig.

Der Vertriebsprofi mit Sitz in Hamburg verfügt insgesamt über 30 Jahre Erfahrung in der AV/IT-Branche und wurde aufgrund seines beständigen Erfolgs befördert.

Die Ernennung soll der Startschuss für eine ehrgeizige Wachstumsstrategie von PPDS in Deutschland, Österreich und der Schweiz sein. Bereits 2024 konnte das PPDS-DACH-Team Umsatz- und Gewinnsteigerungen in einer Reihe von Verticals, darunter der Einzelhandel, das Gesundheitswesen und Hospitality verzeichnen. Im Hospitality-Bereich sind die Philips Mediasuite-TVs in der DACH-Region mittlerweile Marktführer.

Jae O Choi Park, European Sales Director bei PPDS, kommentiert: „Die DACH-Region ist ein wichtiger Markt für PPDS, der unsere Erwartungen weiterhin übertrifft. Konstantin hat dabei eine entscheidende Rolle gespielt. Er hat bereits bewiesen, dass er mehr als fähig ist, diesen neuen Schritt in seiner PPDS-Karriere zu gehen, und ich habe volles Vertrauen, dass er unser DACH-Geschäft zu noch größeren Dingen führen wird. Dies ist ein neues Wachstumskapitel für die Region, und im Namen aller bei PPDS wünsche ich Konstantin viel Erfolg in seiner neuen Rolle.“

Anzeige

„Ich bin sehr stolz und freue mich, dass ich die Position des DACH-Vertriebsleiters übernommen habe und meinen Weg in diesem fantastischen Unternehmen fortsetzen kann“, sagt Konstantin Flabouriaris. „Ich habe mein Arbeitsleben der AV/IT-Branche gewidmet, und die letzten 10 Jahre als Sales Manager von Philips Professional Displays waren zweifellos die schönsten und erfolgreichsten meiner Karriere. Mit einem innovativen Portfolio an Hardware- und Softwarelösungen, die für jede Umgebung geeignet sind, und einer soliden Roadmap für künftige Produkte sind wir als Unternehmen weiterhin auf dem Vormarsch.“