Das Distrikt Inglewood in Los Angeles ist ein Zentrum für große Sportereignisse: Hier befinden sich mit dem So-Fi-Stadion, dem Intuit Dome und dem Kia Forum einige der größten und bekanntesten Sportstätten der US-Westküste – alle in unmittelbarer Nähe zueinander. In Fußnähe liegt auch das neue Cosm, in dem Live-Sport-Events als Shared-Reality-Erlebnisse übertragen werden. Inglewood zieht also das ganze Jahr über Sportfans, Konzertgänger und Touristen an und ist damit eine Prime Location für Out-of-Home.

Hier breitete sich während der letzten Jahre der DooH-Betreiber Wow Media mit seinen übergroßen LED-Billboards aus. Jetzt launchte Wow den wahrscheinlich ikonischsten DooH-Screen der Gegend, genannt „The Gateway“. Er thront direkt über der Straßenstelle, die den Eingang zu Inglewood markiert, und ist als konvexer Screen gebaut, womit er Berichten zufolge der erste seiner Art ist.

Da die Autofahrer in Inglewood gerade und nicht seitlich auf The Gateway zufahren, soll das konvexe Design des Screens den Eindruck von Tiefe verstärken. Damit soll das Billboard die maximale optische 3D-Illusion erzeugen. Und so wie er die vierspurige Straße überragt, scheint der Screen auch eine beachtliche Fläche zu haben. Er ist also eindeutig für aufwendig produzierte Spezialkampagnen gemacht.

In Inglewood finden bereits rund 500 Events pro Jahr statt, doch in den nächsten Jahren wird hier noch deutlich mehr los sein: Einige der größten Sportereignisse der Welt kommen bald nach Los Angeles und damit auch in die Inglewood-Stadien – darunter die FIFA-Weltmeisterschaft 2026, das NBA All-Star Game 2026, der Super Bowl 2027 und die Olympischen Sommerspiele 2028. Der perfekte Moment für ein neues ikonisches DooH-Display.