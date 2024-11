Der LED-Hersteller Infiled verstärkt seine Präsenz in Großbritannien und Irland: Das Unternehmen ernannte Nick Shaw zum Vice President of Sales und Lee Holland zum Sales Manager.

Nick Shaw bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der AV-Branche mit – auch in leitenden Positionen in den Bereichen Vertrieb, Geschäftsentwicklung und operative Umsetzung bei Unternehmen wie Roe Visual, Samsung, NEC und Prysm.

In seiner neuen Position plant Nick Shaw unter anderem, Vertrauen für die Marke aufzubauen und längerfristige Beziehungen mit dem Kundenstamm von Infiled zu festigen. Neue Projekte sollen sowohl mit Mietpartnern als auch im Bereich Festinstallation gefunden werden.

Als Vertriebsleiter für Großbritannien und Irland bringt Lee Holland mehr als 25 Jahre Erfahrung in der AV- und IT-Branche mit. Nach seinem Wiedereinstieg in die AV-Branche im Jahr 2017 hat sich Holland auf Geschäftsentwicklung und Vertriebsmanagement konzentriert und sich auf LED- und Display-Technologie spezialisiert.

Vor allem auf Festinstallationen will sich Lee Holland konzentrieren und Infiled bei diesem Vertical auf einen ähnlichen Marktanteil wie in den Bereichen Rental , Studio und Broadcasting bringen.

„Wir freuen uns sehr, Nick und Lee im Infiled-Team willkommen zu heißen“, sagt Marco Bruines, CEO von Infiled EMEA. „Ihre umfangreiche Erfahrung und ihr Enthusiasmus für den LED-Markt machen sie zu wertvollen Ergänzungen, da wir unsere Position auf dem britischen Markt weiter ausbauen, und ich bin zuversichtlich, dass ihre Führungsqualitäten entscheidend dazu beitragen werden, unsere Ziele für 2025 zu erreichen.“