LG Electronics baut um: Was bisher unter einem Unternehmen gruppiert war, daraus entstehen jetzt vier. Der Bereich „Information Displays“, unter den Digital Signage fällt, bekommt gemeinsam mit Information Technology und TVs ein eigenes Unternehmen, genannt Media Entertainment Solution (MS). Der gemeinsame Nenner: Die Plattform WebOS.

In WebOS wird LG künftig noch mehr investieren. Die Plattform soll der Kern des gesamten LG-Display-Portfolios werden, sowohl für Digital Signage-Displays als auch für Smart-TVs. LG beschreibt sie in einer Pressemitteilung als „integrierte Content- und Serviceplattform für den Innen- und Außenbereich“.

Plattformen als Kernstrategie

Die drei anderen neuen Units heißen: Home Appliance Solution (HS), Vehicle Solution (VS), Eco Solution (ES). Dass jede dieser Units den Begriff „Solution“ trägt, ist Teil von LGs Zukunftsvision 2030. Die besagt im Prinzip, dass sich die Koreaner nicht mehr als Hardware-Anbieter sondern als Lösungsanbieter im Bereich „Smart Life“ positionieren. Auf seinen Kern reduziert heißt die Vision: LG setzt verstärkt auf Software und Services, um wettbewerbsfähig zu bleiben, während der Hardware-Markt durch chinesische Konkurrenz immer härter wird.

AI-Entwicklung wird angekurbelt

Für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit spielt auch die AI-Entwicklung eine zentrale Rolle. Die kettet LG jetzt an das Chief Strategy Office (CSO) an, der Strategie-Zentrale des Konzerns. In der Operative heißt das: Das Chief Digital Office, bisher für digitale Transformation zuständig, wird in das DX Center umgewandelt und verlagert seinen Fokus auf Generative AI. Das DX Center wiederum ist direkt unter dem CSO angesiedelt.