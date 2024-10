LG will das Angebot auf sein WebOS-Ökosystem mit einer Investition von 740 Millionen US-Dollar erweitern. Das kündigte der Elektronikkonzern auf dem WebOS Summit 2024 in Incheon, Südkorea, an, bei dem 140 Partnerunternehmen teilnahmen. Die Investitionen sollen in die WebOS-Plattform sind Teil einer langfristigen Transformationsstrategie, die LG weg vom reinen Elektronikhersteller hin zum Smart-Life-Unternehmen bewegen will.

Die WebOS-Plattform bietet inzwischen Zugang zu 4.000 Apps für Unterhaltung, Heimfitness, Bildung und Gaming. LG Channels, ein kostenloser, werbefinanzierter Streaming-Dienst, stellt über 3.800 Kanäle in 29 Ländern bereit. Auch eine breite Auswahl an Gaming-Diensten gehören dazu.

Um weiter wettbewerbsfähig zu sein soll das Content- und Serviceangebot noch wachsen. Für die App-Entwicklung führt LG unter anderem einen WebOS-Hackathon durch und hat Kooperationen mit Universitäten wie der Sungkyunkwan University und der New York University. Mit WebOS Pay richteten die Koreaner einen Zahlungsdienst ein, mit dem User direkt WebOS-Angebote kaufen können.

Das Smart-TV-Betriebssystem WebOS gibt es inzwischen seit 10 Jahren; seit 2021 ist es auch für andere TV-Hersteller zugänglich. Nun liegt der Fokus nicht nur auf Erweiterung des Smart-TV-Angebots, sondern auch auf Infotainment-Lösungen für Fahrzeuge sowie auf Digital Signage.

