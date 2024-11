Morgen wird gewählt in den USA. Kurz vor Endspurt haben die Demokraten noch einmal Gas gegeben mit ihrer Wahlkampagne: Sie tauchten die riesige Sphere in Las Vegas in Blau und ließen Kamala Harris triumphierend von der Kugel lächeln, als wäre der 5. November kein Kopf-an-Kopf-Rennen mehr, sondern ein sicherer Sieg. So mächtig groß wie die Werbefläche, so hochstrebend auch die Message: „Vote for Freedom. When we vote we win.“

Es ist das erste Mal, dass die Sphere für eine politische Kampagne gebucht wurde. Von vergangenen Marken-Kampagnen auf dem größten LED-Billboard der Welt weiß man nicht nur, wie aufwändig eine Filmproduktion für die runde Kugel ist, sondern auch wie teuer die DooH-Preise sind: Ein Tag auf der Las Vegas Sphere soll vor einem Jahr bereits rund 450.000 US-Dollar gekostet haben.

Gelohnt hat sich das Sphere-Branding – unabhängig vom morgigen Wahlergebnis – jetzt schon: Der Sieg für die beste Wahlkampagne ist den Demokraten sicher. Denn sie dreht den von Angst getriebenen Wahlkampf mit einer ermutigenden Message auf den letzten Zügen um. Und dafür gibt es keine bessere Werbefläche als die größte der Welt.