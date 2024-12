Laut der jüngsten Studie von Omdia werden die Lieferungen von großflächigen OLEDs im Jahr 2025 voraussichtlich um 32,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigen – wobei hier „großflächig“ als über 9 Zoll definiert ist.

Das bedeutet ein weiteres Wachstum – 2024 wird die Y/Y-Steigerung voraussichtlich sogar bei 116,5 Prozent liegen. Das starke Wachstum in den beiden Jahren wird vor allem durch den boomenden IT-OLED-Markt, einschließlich Monitore, Notebooks und Tablet-PCs, angetrieben.

Südkoreanische Hersteller, die traditionell den Markt für OLED-Fernsehbildschirme dominieren, konzentrieren sich zunehmend auf Bildschirm-OLEDs, um die Rückgänge im Segment der OLED-TVs auszugleichen. In der Zwischenzeit fahren chinesische Hersteller die Produktion von OLED-Displays für PCs, Tablets und Notebooks hoch, um einen größeren Anteil am IT-OLED-Markt zu erobern, bevor sie ihre Produktionsanlagen für Gen 8.6 IT RGB OLEDs in Betrieb nehmen.

Anzeige

Die OLED-Lieferungen für Notebook-PCs werden mit der Einführung der ersten 8,6-IT-OLED-Fabrik von Samsung Display Ende 2025 steigen, unterstützt durch das Wachstum bei KI-gesteuerten, Gaming- und Premium-Notebooks.

Shift zu Südkorea

Geopolitische Fragen tragen ebenfalls zum Wachstum der IT-OLED-Lieferungen bei. Einige globale PC-Hersteller wenden sich zunehmend OLED-Displays zu, während sie ihre Abhängigkeit von LCDs für High-End-Produkte verringern. Bei der Umstellung auf OLEDs werden häufig mehr Displays aus Südkorea verwendet.

Yoonsung Chung, Senior Research Manager von Omdia, kommentiert: „Im Jahr 2025 werden die Lieferungen von OLED-TV-Displays mit einem Wachstum von nur 1,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich langsam bleiben. Der begrenzte Kundenstamm, der intensive Wettbewerb mit LCD-Fernsehern und die anhaltenden finanziellen Verluste veranlassen die Hersteller von TV-OLED-Displays zu einer konservativeren Haltung. Stattdessen erhöhen diese Hersteller die Zahl der Monitor-OLEDs, die in denselben Gen 8.5-Fabriken hergestellt werden, die auch für OLED-Fernseher verwendet werden.“