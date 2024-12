Delo Computer hat die Lösungen von Sony aus dem Unternehmensbereich Professional Displays & Solutions in sein Distributionsportfolio aufgenommen.

Das Unternehmen mit Sitz in Recklinghausen gehört zu den führenden IT-Distributoren mit einem Kundenstamm von mehr als 2.500 Fachhändlern und Wiederverkäufern im B2B-Bereich in Deutschland.

Auch für Integratoren ist Delo Partner, wenn es um Planung und Implementierung komplexer AV-Projekte in den Bereichen Unternehmen, Bildung und Handel geht. Ein Schwerpunkt der Zusammenarbeit soll die Stärkung des Geschäftsfelds Digital Signage sein. Die Kooperation mit Delo startete im Oktober 2024.

Bereits zusammengearbeitet

Sony und Delo haben bereits in der Vergangenheit kooperiert: Zwischen 2000 und 2014 war Delo Vertriebspartner für die Trinitron Computerbildschirm-Serie von Sony. „Aus dieser Zeit kennen und schätzen wir uns“, sagt Thorsten Prsybyl, European Retail Sales Manager für den Bereich Professional Displays & Solutions bei Sony Europe. „Unsere erneute Partnerschaft zielt auf den sich stark entwickelnden Bereich Digital Signage ab.“ Hier wolle man weiter wachsen. „Delo ist der richtige Partner für unsere Pläne, und sein enges Netzwerk mit zahlreichen Integratoren in diesem Bereich hilft uns sehr dabei, gemeinsam Dinge zu bewegen und Erfolg zu haben.“

„Wir freuen uns auf die erneute Zusammenarbeit mit Sony“, sagt Detlef Löffers, einer der Gründer und Inhaber von Delo. „Digital Signage-Technologien haben in so vielen Bereichen ein so großes Potenzial und da macht es sehr viel Sinn, unsere Kompetenzen in diesem Bereich zu bündeln und gemeinsam aktiv im Markt tätig zu werden. Mit Sony haben wir nun einen großen Technologiepartner an Bord, der nicht nur über ein umfangreiches AV-Portfolio verfügt, sondern der weltweit führend in zukunftsweisenden AV-Technologien ist.“