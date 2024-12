Future Stores, der LED-ausgekleidete Pop-up-Store in der Oxford Street, hat einen neuen Mieter: den skandinavischen Sneaker-Brand LØCI. Der Brand stellt vegane Sneaker her und lässt sich in die „Up-and-Coming“-Kategorie einordnen – noch nicht jedem Einbegriff, aber bereits auf den Füßen von Celebrities wie Mila Kunis in LA erspäht.

Das hat das Selbstbewusstsein der 2020 gegründeten Marke ordentlich gepusht und so zog sie als zweiter Mieter nach Intel in den „modernsten Store der Welt“ ein, der mit diesem Versprechen erst Anfang November öffnete. Jetzt liest die Außen-LED über dem Eingang nicht mehr „The Intel AI Experience“, sondern „Keep It Moving“.

In Bewegung ist der Store auch optisch: Die 360-Grad-LEDs zeigen LØCIs Sneakermodelle von allen Winkeln, auf den LED-umwickelten Tresen stehen die echten Modelle. Die sind allerdings nur zum Anschauen und Anfassen da, anprobieren kann man sie nicht. Dafür nutzt LØCI die interaktiven Digital Signage-Stelen, die zur Tech-Ausstattung von Future Stores gehören. Hier lassen sich mithilfe der „Virtual-Try-on“-App von Snapchat die Schuhe virtuell anprobieren.

LØCI wird den gesamten Dezember im Future Stores bleiben und versuchen, so viel Wirbel wie möglich in der hoch frequentierten Londoner Shoppingstraße zu machen. Das Konzept von Future Stores sieht es vor, Brands für Launch-Events oder Image-Boosts eine komplett personalisierbare Fläche mit allen Möglichkeiten der Technik zu bieten. Eines Tages soll Future Stores damit auch in andere Metropolen ziehen.