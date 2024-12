Ikea und die Deutschen haben eine besondere Beziehung, und wenig drückt das mehr aus als die berühmte Ikea-Tasche. Ob Wäsche, Sandspielzeug oder Flohmarkt-Utensilien: In vielen Haushalten spielt das blaue Behältnis, das auf den Namen Frakta hört, eine besondere Rolle.

Dass nicht nur die Deutschen diese Beziehung haben – und dass Ikea nicht nur im Möbelgeschäft, sondern auch im Marketing ein Riese ist -, zeigt ein ganz besonderes Projekt in Großbritannien: In der Oxford Street, einer Luxus-Einkaufsstraße in London, eröffnete Ikea einen Pop-up-Store mit dem Namen „Hus of Frakta“. Dieses „House of Frakta“ feiert die Ikea-Tasche – in offensichtlicher Analogie zu den Designer-Handtaschen, die ebenfalls in der Oxford Street zu finden sind. Doch natürlich zu anderen Preisen: Eine große Frakta kosten 75, eine mittelgroße 50 Pence – „at a Frakta of the price“ im Vergleich zu den Luxustäschchen, wie Ikea UK betont.

Damit feiert Ikea nicht nur seine Frakta, sondern bewirbt gleichzeitig das neue Einrichtungshaus, das im Frühjahr 2025 gleich daneben öffnet. Der Frakta-Pop-up wird bis März 2025 täglich in Betrieb sein.

Im Inneren einer Frakta

Im Inneren des Stores gibt es eine Reihe von Features, darunter ein „Atelier“, in dem die Gäste ihre Frakta-Tasche mit einem individuellen Schriftzug versehen können. Die Personalisierung kostet 3 Pfund; wer sich in das Programm Ikea Family einschreibt, bekommt diese sogar umsonst.

Anzeige

Zum Verkauf steht eine „Curated Collection“, eine Auswahl der beliebtesten Ikea-Produkte, von der Vase Räffelbjörk bis zum Hocker Domsten. Passend zum Thema wird es auch einen „Blue Edit“ geben – eine kleine Ausstellung kuratierter Produkte, die dem Frakta-Blau Tribut zollen – in einem galerieähnlichen, von High-End-Konzeptstores inspirierten Raum. Hier werden auch einige der Produkte gezeigt, die im Rahmen der „Curated Collection“ erworben werden können.

Beim Verlassen des Pop-ups erwartet die Gäste noch ein immersives Erlebnis, das das Gefühl vermitteln soll, eine Frakta-Tasche zu betreten, untermalt von einer ASMR-Soundkulisse und verspiegelten Wänden mit 3D-Beleuchtung – gefolgt von einer „Press for Candyfloss“-Wand, an der die Kunden blaue Zuckerwatte von Ikea probieren können.

„Wir freuen uns unglaublich, Ikea in die Oxford Street zu bringen und wissen, dass die Vorfreude auf die Eröffnung im nächsten Jahr groß ist. Als spielerische Hommage an diesen ikonischen Ort haben wir uns von der Welt der Mode inspirieren lassen und sie mit unseren eigenen Grundsätzen des demokratischen Designs verbunden, so dass Frakta wie nie zuvor entdeckt werden kann“, sagt Matt Gould, London City Store Manager bei Ikea.

Mehr als 30 Jahre Frakta

Laut Ikea besitzen 45 Prozent der britischen Haushalte eine Frakta-Tasche, wobei 31 Prozent ihre Tasche länger als fünf Jahre behalten.

Frakta bedeutet auf Schwedisch „transportieren“. Die Tasche wurde ursprünglich vor mehr als drei Jahrzehnten entwickelt, um Kunden beim Transport ihrer Einkäufe zu helfen. Zuerst gab es nur gelbe Taschen. Doch da nicht klar war, wer für seine Tasche bezahlt hatte und wer sie nur innerhalb des Ikea nutzte, kam noch eine blaue Variante als verkaufbares Produkt dazu. Im Laufe der Zeit wurde Frakta von berühmten Designern wie Zandra Rhodes und Marimekko immer wieder neu interpretiert.