Das vergangene Jahr war wegweisend für die Digital-Signage-Branche. Noch vor wenigen Jahren wurden Displays oft auf ihre Funktion als Werbeflächen reduziert. Doch die technologische und konzeptionelle Entwicklung hat dazu geführt, dass Digital Signage heute weit mehr ist: Ein vielseitiges Werkzeug, das Unternehmen in den Bereichen Kommunikation, Effizienz und Sicherheit nachhaltig unterstützt. Im Folgenden werfen wir einen Blick auf die entscheidenden Trends und Herausforderungen des Jahres 2024 – von IT-Sicherheit über Brandschutz bis hin zu Content-Strategien und Automatisierung.

Mit der zunehmenden Vernetzung von Digital-Signage-Systemen steigt auch die Angriffsfläche für Cyberkriminelle. Moderne Displays sind längst nicht mehr isolierte Geräte, sondern häufig in Netzwerke eingebunden, die Zugang zu sensiblen Unternehmensdaten bieten. Die Sicherheit dieser Systeme hat daher oberste Priorität.

Herausforderungen

Ransomware-Angriffe, Datenmanipulation und unbefugter Zugriff auf Displays sind reale Bedrohungen. Eine fehlerhafte Konfiguration oder veraltete Software kann ausreichen, um Angreifern eine Schwachstelle zu bieten.

Lösungen und Fortschritte

Die Branche reagiert mit umfassenden Sicherheitsmaßnahmen:

Verschlüsselte Datenübertragung: Moderne Systeme setzen auf TLS- und VPN-Technologien, um die Kommunikation zwischen Servern und Displays abzusichern.

Regelmäßige Updates: Automatisierte Software-Updates sorgen dafür, dass Sicherheitslücken schnell geschlossen werden.

Netzwerksegmentierung: Sensible Bereiche werden isoliert, um eine unbefugte Verbreitung von Malware zu verhindern.

Neben der digitalen Sicherheit bleibt der physische Schutz der Installationen essenziell. Die Integration von Digital-Signage in öffentliche Räume, Bürogebäude oder Veranstaltungsorte erfordert strenge Brandschutzmaßnahmen.

Neue Standards und Technologien

Brandschutzklassen: Displays und ihre Gehäuse müssen spezifische Normen erfüllen, etwa B1 (schwer entflammbar) oder höhere Schutzklassen für besonders sensible Bereiche.

Thermische Überwachung: Eingebaute Sensoren erkennen Überhitzungen frühzeitig und leiten automatische Gegenmaßnahmen ein.

Notfallabschaltung: Systeme können zentral abgeschaltet werden, um im Brandfall die Ausbreitung von Rauch oder Feuer zu verhindern.

Als Anbieter von Komplettlösungen setzen wir auf enge Zusammenarbeit mit Architekten und Sicherheitsexperten, um individuelle Brandschutzkonzepte zu entwickeln.

Vertiefung des Brandschutzes

Im Jahr 2024 hat das Thema Brandschutz im Zusammenhang mit Digital-Signage-Systemen erheblich an Bedeutung gewonnen. Insbesondere die Installation von Displays in sensiblen Bereichen wie Flughäfen, Einkaufszentren und anderen öffentlichen Einrichtungen erfordert strenge Sicherheitsmaßnahmen, um den hohen Brandschutzanforderungen gerecht zu werden. Die jüngsten Entwicklungen und Standards in diesem Bereich haben entscheidende Fortschritte ermöglicht.

VdS 6024: Vom Merkblatt zur Richtlinie

Ein bedeutender Meilenstein war die Einführung des VdS Merkblatts 6024, das erstmals Standards für den geräteintegrierten Brandschutz in der Medientechnik für sensible Bereiche setzte.

Zusammenarbeit und Standardisierung

Die enge Zusammenarbeit zwischen Brandschutzplanern, Fachplanern, Auftraggebern, Integratoren und Digital-Signage-Experten hat zu einer sinnvollen Vereinheitlichung der Standards geführt. Die angestrebte Internationalisierung der VdS-6024-Richtlinie unterstreicht die Bedeutung einer globalen Standardisierung, um Planungssicherheit für alle Beteiligten zu gewährleisten.

Fazit

Die Entwicklungen im Jahr 2024 haben gezeigt, dass der Brandschutz im Bereich Digital-Signage entscheidende Fortschritte gemacht hat. Durch die Einführung neuer Standards und die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten können Displays nun auch in sensiblen Bereichen installiert werden, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Unser Unternehmen ist stolz darauf, diese Entwicklungen aktiv mitzugestalten und unseren Kunden Lösungen anzubieten, die höchsten Sicherheitsanforderungen entsprechen.

Automatisierung und Programmierung

Automatisierung und programmierte Lösungen sind Schlüsselfaktoren für die Zukunft des Digital-Signage. Unternehmen profitieren von Systemen, die autonom arbeiten und gleichzeitig maßgeschneiderte Ergebnisse liefern.

Beispiele für Automatisierung in der Praxis:

Dynamische Preisgestaltung: In Einzelhandelsumgebungen passen Displays die Preise in Echtzeit an, basierend auf Lagerbeständen oder Wettbewerbsanalysen.

Automatische Wartung: Sensoren überwachen den Zustand der Hardware und melden potenzielle Probleme, bevor sie auftreten.

Personalmanagement: In großen Unternehmen können Digital-Signage-Systeme Informationen zu Raumbelegungen oder Mitarbeiterkommunikation in Echtzeit anzeigen.

Durch Automatisierung entsteht ein doppelter Nutzen: Unternehmen reduzieren operative Kosten, während Endnutzer eine optimierte Erfahrung genießen.

Der Paradigmenwechsel: mehr als Werbung

Die wohl wichtigste Erkenntnis der letzten Jahre ist, dass Digital-Signage weit über die reine Werbefunktion hinausgeht. Moderne Installationen können:

Bildungsinhalte vermitteln: Ob in Schulen, Museen oder öffentlichen Verkehrsmitteln – Displays sind eine Plattform für Wissensvermittlung.

Krisenmanagement unterstützen: Im Ernstfall dienen sie als Kanäle für Notfallkommunikation.

Markenerlebnisse schaffen: Interaktive Installationen fördern die Kundenbindung auf emotionaler Ebene.

Fazit: Innovation und Verantwortung

Das Jahr 2024 hat eindrucksvoll gezeigt, dass die Digital-Signage-Branche vor einer spannenden Zukunft steht. Mit den richtigen Technologien, Inhalten und Sicherheitskonzepten werden Displays zu einem unverzichtbaren Bestandteil moderner Unternehmen.

Wir freuen uns darauf, diese Entwicklung aktiv mitzugestalten – und gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern neue Maßstäbe zu setzen. Digital-Signage ist nicht nur ein Werkzeug, sondern eine Vision, die wir mit Leidenschaft vorantreiben.