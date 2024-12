Das Mini- und MicroLED im Digital Signage Markt das Potential für große Disruption haben, ist unbestritten. Machtverschiebungen innerhalb des Visual Solution Markts sind bereits messbar. Die bisher auf SMD-Technologie basierenden LED-Hersteller kommen fast ausschließlich aus China. Auch namhafte globale Marken kaufen SMD-Technologie in der Regel in China ein. Anders sieht es bei MicroLED aus, hier findet Produktion und/oder zusätzliche Wertschöpfung zunehmend auch bei den großen Visual Solution Anbietern inhouse statt.

Nun folgt also der weltgrößte IT-Produzent Hon Hai Technology (besser bekannt als Foxconn). Der in Taiwan ansässige Sharp-Eigentümer und iPhone-Hersteller hat eine MicroLED-Partnerschaft mit Porotech angekündigt, um erstmals in den Markt für AR-Brillen einzusteigen. Die Kooperatioan setzt auf Porotechs hochmoderne und energieeffiziente Galliumnitrid-Technologie (GaN) und Foxconns Produktionskompetenz, von der MicroLED-Waferverarbeitung bis hin zu Verpackung und optischen Modulen für Digital Signage Anwendungen.

Produktion in Taiwan statt China

Gemeinsam werden ab dem vierten Quartal 2025 leistungsstarke, hochhelle, kompakte und leichte MicroLED Chips für AR-Brillen und Digital Signage in Taiwan hergestellt. Mit einer Produktion in Taiwan bekommt Foxconn auch mehr Unabhängigkeit von möglichen Trump-Strafzöllen, die insbesondere China aber möglicherweise auch Mexico und Kanada treffen sollen.

Im Rahmen der Partnerschaft wird Foxconn seine strategische Expansion in den Bereichen AR und MicroLED-Technologien beschleunigen. Das Unternehmen plant, in Taichung (Taiwan) eine Produktionslinie für die Verarbeitung von MicroLED-Wafer zu errichten. Die Massenproduktion soll im vierten Quartal 2025 beginnen. Damit werden die Bedürfnisse zukünftiger globaler Mainstream-Kunden erfüllt.

Die Eröffnung dieser neuen Anlage soll Taiwan als wichtige Drehscheibe für AR-Brillen und MicroLED-Technologien positionieren und gleichzeitig Foxconns Wettbewerbsvorteil in verwandten Branchen weiter stärken.

Neue Technologie – neue Anbieter

Foxconn kann mit eigenproduzierten MicroLED sowohl dem Tochterunternehmen Sharp als auch Assemblierungskunden ein wettbewerbsfähiges Digital Signage Produkt anbieten das nicht in China hergestellt ist und besonders innovativ ist. Aber nicht nur Foxconn sondern auch Anbieter wie Stratacache setzen auf eigenproduzierte MicroLED (invidis-Bericht). Der Digital Signage Riese und Scala-Mutterkonzern baut an der US-Westküste eine eigene Fertigung auf, dessen sich Produktionsstart allerdings verzögert.