Die EMEA-Organisation der Media-Gruppe Dentsu hat eine kundenorientierte Neuausrichtung angekündigt. Unter der Leitung von André Andrade, CEO von Dentsu EMEA, werden die bisherigen Cluster DACH und CEE zum neuen Cluster Central Europe zusammengeführt. Sławomir Stępniewski wird zum CEO von Dentsu Central Europe & Poland ernannt. Karin Zimmermann, derzeit CEO Dentsu DACH, übernimmt die neue strategische Wachstums-Rolle als BX (Business Transformation) President für die gesamte EMEA-Region und soll gleichzeitig weiter ihre Schlüsselkunden ausbauen.

Die Veränderungen treten am 1. Januar 2025 in Kraft. André Andrade, Chief Executive Officer Dentsu EMEA, kommentiert: „Wir richten unser EMEA-Geschäft neu aus, um strategisch besser positioniert zu sein und unseren Kunden durch ein stärker integriertes Modell einen einfacheren Zugang zu unseren multidisziplinären Kompetenzen und Talenten zu ermöglichen. Die Expansion von BX in EMEA stellt eine bedeutende Weiterentwicklung unseres Marktangebots dar und bietet unseren Kunden einen echten Partner für Wachstum und Transformation, der über die traditionelle Werbeagentur hinausgeht. Wir gratulieren Sławomir und Karin zu ihren neuen Aufgaben. Ihre kombinierte Expertise in den Bereichen Media, Creative, CXM und kundenzentrierte Business Transformation stellt ein spannendes neues Angebot und einen Wachstumsbeschleuniger für unsere Region dar.“

Sławomir Stępniewski weist mehr als 30 Jahre Branchenerfahrung auf. 1996 gründete er eine der ersten polnischen interaktiven Agenturen, Hypermedia. In den letzten fünf Jahren leitete er das Cluster Central Eastern Europe, das acht Märkte, darunter Polen, umfasst. Trotz einer schwierigen geopolitischen Phase erzielte das Cluster in dieser Zeit Wachstum. 2022 wurde Dentsu Polen von der Redaktion von Media & Marketing Polen zur „Werbeagenturgruppe des Jahres“ ernannt, Sławomir Stępniewski selbst erhielt mehrere Branchenauszeichnungen, darunter den Titel „Leaders of Tomorrow“ des ICAN Institute im Jahr 2021.

Business Transformation als Priorität

Karin Zimmermann wird die regionale BX-Community in EMEA aufbauen, bereichsübergreifende Kompetenzen und Lösungen definieren und sich auf die wichtigsten strategischen Herausforderungen von Dentsus Kunden konzentrieren. Laut Dentsu ist die Business Transformation eine der wichtigsten globalen Investitionsprioritäten des Unternehmens. Karin Zimmermann sei dafür prädestiniert: Sie hat das erste BX-Team außerhalb von Dentsu Japan aufgebaut und ein integriertes Lösungsangebot zum am schnellsten wachsenden Geschäftsbereich in DACH entwickelt.

Karin Zimmermann kommentiert: „Mit BX wird Dentsu zu einem echten End-to-End-Geschäftspartner für unsere Kunden und löst ihre geschäftlichen Herausforderungen. Ich bin begeistert, BX über DACH hinaus auf die gesamte EMEA-Region auszuweiten und dabei unsere japanische Expertise und Innovation zu nutzen. Unser integrierter One-Dentsu-Ansatz ermöglicht es uns, unseren Kunden innovative Strategien mit spürbaren Geschäftsergebnissen zu bieten. Ich freue mich darauf, eng mit unseren Schlüsselkundenzusammenzuarbeiten, um sie mit unserem Angebot und unseren Talenten zu begeistern und ihren Wettbewerbsvorteil sowie ihre Kosteneffizienz zu stärken.“