Die CRM-Plattform Salesforce wird auch für Digital Signage-Konzepte relevant, insbesondere seit der Einführung von Agentforce. Denn mit Agentforce bietet Salesforce AI-Agenten, die Unternehmen neben menschlichen Mitarbeitern einsetzen können. Diese Agenten sind flexibel anpassbar, erledigen Aufgaben selbstständig und nehmen den Mitarbeitern Routinearbeiten ab. Sie unterstützen sowohl im Backoffice als auch bei kundenorientierten Aufgaben wie Auskunft und Service im Geschäft. Mehr dazu gibt es am 5. Februar in der invidis Keynote auf der DSS ISE in Barcelona.

Die Anfänge von Lobby Signage

invidis besuchte die Salesforce-Hauptverwaltung in der Innenstadt von San Francisco. Die drei Bürotürme rund um die Mission Street unterscheiden sich architektonisch stark, der bekannteste aber ist der Salesforce Tower. Mit 326 Metern ist er das höchste Gebäude der Stadt. Alle drei Türme haben jedoch eines gemeinsam: riesige LED-Installationen in den öffentlich zugänglichen Lobbys, die in der Weihnachtszeit mit festlichen Animationen aufleuchten:

Berühmt ist die Wrap-around LED mit datenbasierter Videokunst im Salesforce East. Gegenüber im Salesforce West brachten die Immobilienentwickler die Bay-Area Version der bekannten Digitalwelle aus Korea sowie immens aufwändig produzierte Videos aus dem Redwood Nationalpark. Im Salesforce Tower wanderte die LED-Installation an den Nebeneingang – weniger massiv dafür raumumfassend.

Auch wenn die LEDs längst nicht mehr zu den größten der Welt zählen, wurde hier in den Unternehmenszentralen von Salesforce Digital Signage geschrieben.