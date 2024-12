Spotifiy hat Wrapped 2024 gestartet – mit dem Jahresrückblick will die Audio-Plattform dieses Jahr vor allem die Hörerinnen und Hörer feiern – und stellt daher neben den Top-Artists und Podcastern unterwartete Trends und Popkultur-Momente in den Mittelpunkt.

Neben zahlreichen Aktionen und Features auf Spotify selbst und auf Social Media ist ein Schlüselelement eine große OoH-Kampagne. Stand im vergangenen Jahr noch Fake-out-of-Home im Fokus, sind für die aktuelle Wrapped-Version umfassende Plakat- und DooH-Schaltungen geplant.

International werden in der Kampagne Erfolge von unter anderem Beyoncé, Peso Pluma und Keinemusik herausgestellt. Die Top Artists des Jahres, allen voran Taylor Swift, werden auf speziellen Installationen in New York City, Toronto, Jakarta, São Paolo, Manila, Mexico City, London, Berlin, Los Angeles, Nashville und Miami geehrt.

Kampagne für DACH

In Deutschland, Österreich und der Schweiz wird es außerdem eine nationale (D)ooH-Kampagne geben, die unter anderem auf dem Ku’damm und am Frankfurter Tor in Berlin, im Schanzenviertel in Hamburg sowie auf dem Marktplatz in Basel zu sehen sein wird. Hier werden Künstler wie Nemo, Shirin David, Keinemusik, Ayliva & Apache 207, Berq, Soffie, Nina Chuba und Sabrina sowie Podcasts wie Gemischtes Hack und Alpha Females vorgestellt.

Heiner Kuhlmann, Director of Marketing bei Spotify in Central Europe, erklärt: „Die Wrapped-Kampagne spiegelt wider, was die Spotify Nutzer*innen in Deutschland und weltweit in diesem Jahr bewegt hat – weit über Musik und Podcasts hinaus. Wrapped ist immer auch Ausdruck davon, wie Video, Audio und Kultur zusammenwachsen und sich immer wieder neu erfinden. Wir sind besonders stolz darauf, Erfolgsgeschichten wie den beeindruckenden ESC-Sieg von Nemo in diesem Jahr auf einer OoH-Fläche in Basel aufzunehmen.“

Für die lokale Umsetzung der Kampagne unter der Leitung des Spotify Marketing-Teams in Berlin sind die Agenturen Starcom Germany und Zenith International, Dojo, Urban Youngsters, Bermvda, Enkime sowie Schröder+Schömbs PR verantwortlich.