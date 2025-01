Sony gliedert sein Workplace-Management-System Teos als eigenständiges Unternehmen aus: Zukünftig soll die Software-Suite unter der Teos Solutions BV laufen. Das Entwicklerteam bliebt an Bord – Blue and Red BV, Entwicklungsgesellschaft und Software-Lizenzgeber, begleitet den Übergang. Zusätzlich zu den Entwicklern setzt Blue and Red ein Vertriebsteam für Europa und die USA ein, um den Markt zu stärken.

Blue and Red entwickelte Teos für Sony, um Arbeitsplätze zu digitalisieren und an die Bedürfnisse moderner Unternehmen anzupassen. „Seit seiner Einführung ist das System ein wesentlicher Bestandteil bei der Arbeitsorganisation in Büros weltweit“, sagt Rik Willemse, Head of Professional Displays & Solutions Europe. „Wir glauben und vertrauen darauf, dass diese Umstellung von Teos den Nutzerinnen und Nutzern noch mehr Vorteile bringen wird. Und wir sind zuversichtlich, dass Teos den Markt für Unternehmensarbeitsplätze weiter anführen wird.”

„Wir bei Blue and Red glauben fest an die Zukunft dieser bahnbrechenden Arbeitsplatzlösung und wir können es kaum erwarten, diese Entwicklung fortzusetzen und ein führendes Ökosystem für Unternehmen auf der ganzen Welt zu schaffen“, sagt sagt Ricardo de Vries, CEO von Blue and Red. Bis zum 1. April 2025 sollen alle Aktivitäten rund um Teos in das neue Unternehmen überführt werden. Auf der ISE in Barcelona vom 4. bis zum 7. Februar präsentiert Sony die Lösung noch am eigenen Stand.