Seit Anfang Januar 2025 ist Marion Laengin neue Managing Partnerin bei bynd und für das Geschäftsfeld Marketing Technology zuständig. Neben „Strategy & Transformation“ und „Success Measurement“ zählt „Martech“ zu den drei zentralen Säulen der zur Omnicom Media Group Germany gehörenden Strategie- und Technologie-Beratung Bynd.

In ihrer neuen Funktion verantwortet Marion Laengin die Skalierung des Geschäftsfeldes Marketing Technology. Ihr Fokus liegt auf der strategischen Kundenführung und -entwicklung, der Weiterentwicklung des Serviceportfolios wie auch dem Ausbau der Partnerschaften mit Technologie-Plattformen. Weiter kümmert sie sich um die gruppenweite Martech-basierte Kollaboration von Bynd innerhalb der Omnicom Media Group Germany. Marion Laengin arbeitet am Standort München und berichtet an den Bynd-Geschäftsführer Oliver Mohr.

Die Marketing-Expertin hat mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen digitale Marketingstrategie und -transformation sowie Vertrieb und Geschäftsentwicklung. Marion Laengin kommt von Merkle Germany, einer Full-Service-Agentur mit Fokus auf Customer Experience Transformation. Weitere Karrierestationen waren Unternehmen und Agenturen wie Google Germany oder auch die Adconion Media Group.

Oliver Mohr, Geschäftsführer von Bynd, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, mit Marion eine so herausragende Persönlichkeit gewonnen zu haben. Technologische und datenseitige Infrastruktur allein lösen die Herausforderungen nicht: Es braucht vielmehr Beratungsqualität, End-to-End Denken und adäquate Operating-Modelle, um datengestützte Entscheidungen schneller zu ermöglichen und das volle Potenzial von Marketingorganisationen zu heben.“