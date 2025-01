Sixt setzt schon seit ein paar Jahren auf großflächiges Digital Signage an Mietstationen. Zu Beginn integrierte Sixt LCD-Displays in das Sixt-Swoosh in der Wandverkleidung. An großen Flughafenstationen wie London Heathrow folgten wandfüllende LED-Walls. Nun geht Sixt einen Schritt weiter und baut den freistehenden Counter am Flughafen München rund um eine 360-Grad-LED-Installation.

Überzeugend ist nicht nur die LED rund um einen ovalen Bürokern und das oberhalb angebrachte LED-Ribbon – sondern das Gesamtdesign. Die Architekten entwickelten eine Servicestation rund um Digital Signage, und platzierten nicht ein paar Digital Signage-Screens zum Schluss der Planung.

Aber das beste Digital Signage-Konzept ist nichts ohne den passenden Content. Und hier spielt Sixt in der Champions League. Die Agentur spielt gekonnt mit der 360-Grad-LED – Inhalte wandern animiert um den Turm herum. Live-Informationen zum nächsten verfügbaren Counter und Orientierungshinweise sind in den Image-Content integriert. Und das Beste – die aus Online, OoH und Print bekannte Bildsprache und die Sixt-typischen Wortspiele wurde für das Medium angepasst und weiterentwickelt. So macht Digital Signage Spaß – The Toys are back in Town.