Das Digital Signage-Software-Unternehmen Novisign mit Hauptsitz in Israel hat einen neuen Global Sales Director: Tom Ross bringt eine Menge Erfahrung für die Rolle mit, unter anderem aus seinen Tätigkeiten für Nowsignage und Videri.

Mit Sitz in Großbritannien wird Tom Ross die globale Vertriebsstrategie von Novisign verantworten und sich auf die Akquisition neuer Partner und Kunden in der ganzen Welt konzentrieren. Damit will Novisign sein momentanes Wachstum nutzen und weiter im wettbewerbsintensiven Software-Geschäft expandieren.

Tom Ross kommentiert: „Ich bin begeistert, bei Novisign einzusteigen, einem Unternehmen, das ich seit vielen Jahren schätze. Wir stehen vor der Herausforderung, uns in einem immer stärker umkämpften Markt zu behaupten, und meine Aufgabe ist es, uns dabei zu helfen, das bestehende Geschäft zu konsolidieren und in neue Gebiete zu expandieren. Ich wäre nicht zu Novisign gekommen, wenn ich nicht absolut an unser Produkt und vor allem an unsere Mitarbeiter glauben würde.“