Zwei neue Ultra-Large TV präsentiert Samsung auf der CES: einen 115“ und seit nur unwesentlich kleinerer 100“ Neo QLED. Display-Screengrößen jenseits der 100” gilt in Europa als schwer verkäuflich, da Türen, Treppen und Räume in der Regel nicht groß genug sind. Vor rund 15 Jahren hielt Panasonic mit einem 110“ Plasma Screen den Weltrekord. Ein Klassiker sind die Installationsfotos auf denen Mobilkräne die Screens durch herausgenommene Fassaden und Fenster ins Wohnzimmer oder die Praxis hievten. Seitdem gilt in Europa das ungeschriebene Gesetz, das bei 100“ Displaygröße mehr oder weniger Schluss ist.

Doch die CES ist eine Messe für den nordamerikanischen Markt, und hier können Displays oft nicht groß genug sein. Im Sub-100“ Bereich ist Samsung aber auch mit neuen Modellen vertreten u.a. der 98“ Neo QLED 8K, 85“ Neo QLED 4K und einem 83“ OLED.

Für alle die es groß mögen, bleibt natürlich das Samsung Premium Produkt: Samsung MicroLED zwischen 101“ und 114“ oder für die Yacht Samsung The Wall.