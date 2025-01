CES 2025 Transparente OLEDs in der Küche

Ohne AI geht auf der CES in Las Vegas nichts – neben Digital Signage Screens mit AI integriert LG nun auch Kameras in Kühlschränke, Mikrowellen und Herdplatten. Unbestritten sind die neuen Haushaltsgeräte super schick und aus Digital Signage Sicht kann es selten genug Value-Add Displays geben. Und wenn es nicht für transparente OLED reicht, integriert LG 7“ große Touchscreens für die Steuerung an der Gerätefront zusätzlich zu umfangreichen Apps.

Kühlschrank

Side-by-Side Kühlschrank mit transparenten T-OLED-Display, integriert in die obere rechte Tür. Das Display dient sowohl als digitale Touch-Schnittstelle als auch als Dual Instaview-Panel, sodass Benutzer die Inhalte im Kühlschrank bequem verwalten und seinen Inhalt anzeigen können, ohne die Tür öffnen zu müssen.

Zusätzlich kann das OLED-Display auch hologrammähnliche Bilder anzeigen und das „Virtuelle mit dem Realen in einer Fusion aus Kunst und Hochtechnologie verschmelzen“.

Auch Entertainment darf nicht fehlen, so integriert LG Musikstreaming-Services für zusätzliche Atmosphäre in der Küche.

Über eine integrierte AI-basierte Kamera können im Kühlschrank gelagerte Lebensmittel automatisch erkannt werden, Rezepte basierend auf verfügbaren Zutaten und Benutzerpräferenzen vorgeschlagen und Lagerbestand und Verfallsdaten verfolgt werden.

Mikrowelle & Herd

Die LG Signature Mikrowelle und der Doppelofen-Induktionsherd werden ebenfalls Screens und Sensoren ausgestattet. Die Mikrowelle ist mit drei eingebauten Kameras für die Echtzeit-Kochüberwachung und Zeitraffer-Erstellung ausgestattet und ermöglicht die Überwachung und Social Media Dokumentation vom Ofen bis zum Tisch auf. Der Induktionsherd, der mit Gourmet AI-Technologie betrieben wird, identifiziert Zutaten und bietet hilfreiche Rezeptvorschläge.

Die Transparent OLED-Tür der Mikrowelle soll zum zentralen Kommunikationshub in der Küche werden. Mit einem 27-Zoll-Full-HD-Touchscreen-Display mit Instaview, eingebauten Lautsprechern und Wi-Fi-Konnektivität ermöglicht sie es, während des Kochens eine Vielzahl von Unterhaltungsinhalten zu genießen. Der Bildschirm bietet auch Zugriff auf das LG Thinq Smart Home Dashboard, mit dem Benutzer alle LG AI-Geräte und kompatible Matter- und Thread-Geräte im Haus steuern können. Darüber hinaus zeigt das LCD-Display der Mikrowelle in Verbindung mit dem Induktionsherd bequem den Kochfortschritt der Gerichte im Herd an, sodass Sie sich nicht mehr bücken und den Ofen manuell überprüfen müssen.

Natürlich sind Messen Showcase was möglich ist, die meisten Verbraucher werden nicht mehrere Hausgeräte mit Transparenten OLEDs in ihrer Küche aufstellen. Aber AI, Sensoren und Displays verändern den Alltag – im Haus genauso wie am Arbeitsplatz.