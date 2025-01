Der nordische Hotelbetreiber CIC Hospitality will einen AI-Rezeptionisten in Form eines lebensgroßen Avatars einführen. Dafür setzt Aiden auf die oft als Hologramm bezeichneten transparenten LCD-Displaykabinen, in dem Fall eine Lösung vom niederländischen Anbieter Holoconnects. Getestet wird die Technologie jetzt im Aiden by Best Western Lolland in Dänemark.

Wie invidis-Contentpartner Sixteen-Nine berichtet, funktioniert das Hardware-Setup durch die Verknüpfung des cloudbasierten Hospitality-Management-System Mews mit der AI-Avatar-Plattform Ravatar. Dadurch ist der Avatar mit sämtlichem Know-how rund um Check-in und Check-out gefüttert. Er soll sogar Aufgaben wie die die Buchung zusätzlicher Zimmer, die Reservierung von Abendessen oder Wellnessangeboten oder die Beantwortung von Fragen übernehmen.

Aiden ist eine der neueren Boutique-Hotelketten von Best Western, die Millenials und die Gen-Z ansprechen sollen: Jedes Hotel ist individuell designt, hat Game Rooms und gemütlich gestaltete Lounges. Mit digitalem Check-in und Service-Robotern verspricht Aiden seinen Gästen ein effizientes Reiseerlebnis. Der AI-Rezeptionist passt also ins Bild, hilft aber genauso schwer zu findendes Hotelpersonal zu ersetzen – auch wenn die Amortisation der Technologie aufgrund der zehntausenden von Euro, die sie kostet, eine Weile dauert.

Bei den Avataren handelt es sich weder um Hologramme noch um 3D-Displays. Der Tiefeneffekt wird erzeugt, indem man Live-Videoaufnahmen mit cleverer Beleuchtungs- und Chroma-Key-Technik erstellt und Schatten einbaut.