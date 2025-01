Ab dem 1. Jan­u­ar 2025 hat Geor­gi Mihov bei Dimedis die Rolle des COO übernommen. Der diplomierte Wirtschaftsin­for­matik­er und Exec­u­tive-MBA-Absol­vent ist seit 2014 Teil von Dimedis und hat in ver­schiede­nen Führungspo­si­tio­nen maßge­blich zum Unternehmenser­folg beige­tra­gen. Als Direc­tor Cus­tomer Empow­er­ment und Mit­glied des Exec­u­tive Boards war er bere­its für zen­trale strate­gis­che The­men ver­ant­wortlich. Mit umfassenden Ken­nt­nis­sen in den Bere­ichen Kun­denser­vice, Geschäft­sprozesse und Team­führung bringt Geor­gi Mihov laut Dimedis die ide­alen Voraus­set­zun­gen mit, um die strate­gis­che Weit­er­en­twick­lung voranzutreiben.

„Ich freue mich darauf, als COO bei Dimedis die Strategie und den zukünftigen Weg des Unternehmens mitzugestalten“, sagt Georgi Mihov. „Aktuell befinden wir uns in einer spannenden Phase der Weiterentwicklung, in der unsere Produktreife und Servicequalität einen enormen Mehrwert für unsere Kunden darstellen. Mein Fokus wird auf dem strategischen Ausbau unserer Bestandskunden sowie der Weiterentwicklung des Project Management Office liegen. Durch unsere innovativen Lösungen und exzellenten Kundenservice werden wir unsere Marktposition weiter stärken und einen nachhaltigen Nutzen für unsere Kunden schaffen.“

Führungsteam ausgebaut

Neben der Ernen­nung von Geor­gi Mihov zum COO wur­den weit­ere Schlüs­sel­po­si­tio­nen bei Dimedis neu besetzt: Kon­stanze Dallmey­er übern­immt die Posi­tion der Head of Project Man­age­ment Office (PMO). Mit ihrer 18-jähri­gen Erfahrung im Pro­jek­t­man­age­ment wird sie eine entschei­dende Rolle bei der Opti­mierung und Weit­er­en­twick­lung der Pro­jek­t­man­age­ment­prozesse spie­len. Swen Topp wurde zum Head of Cus­tomer Empow­er­ment (CEMP) Retail & Dig­i­tal Sig­nage befördert. In dieser neuen Funk­tion wird er gemein­sam mit seinem Team Strate­gien entwick­eln, um dig­i­tale Kun­den­er­leb­nisse im Einzel­han­del weit­er zu opti­mieren und die Inter­ak­tion am Point of Sale zu verbessern.

Neu im Führung­steam ist Christo­pher Haase, der die Posi­tion des Head of Cus­tomer Sup­port übern­immt. Mit sein­er langjähri­gen Erfahrung in der Dig­i­tal Sig­nage-Branche bringt er wertvolles Fach­wis­sen für die Weit­er­en­twick­lung und Opti­mierung der Kun­denser­vi­ce­prozesse bei Dimedis mit. Zudem wurde Lorraine Brock zur Head of Mar­ket­ing. In ihrer bish­eri­gen Rolle als Senior Mar­ket­ing Man­ag­er war sie maßge­blich am Auf­bau der Mar­ketingabteilung von Dimedis beteiligt. In ihrer neuen Funk­tion liegt ihr Fokus nun darauf, die Marke weit­er zu stärken und die Mar­ket­ingstrate­gie auf die Bedürfnisse der Kun­den auszuricht­en.

Dimedis-CEO Patrick Apolinarski kommentiert: §Der Aus­bau und die Stärkung unser­er Führungsebene ist ein entschei­den­der Schritt, um Dimedis zukun­ftssich­er aufzustellen. Wir befind­en uns in ein­er dynamis­chen Phase der Weit­er­en­twick­lung, und es ist mir wichtig, dass unsere Kun­den weit­er­hin im Mit­telpunkt all unser­er Entschei­dun­gen ste­hen. Mit Geor­gi Mihov als COO und den weit­eren neuen Beset­zun­gen in Schlüs­sel­po­si­tio­nen sind wir bestens gerüstet, um unsere inno­v­a­tiv­en Lösun­gen und unseren erstk­las­si­gen Ser­vice auf das näch­ste Lev­el zu heben.“