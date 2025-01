Seit diesem Jahr bietet DSD-Solutions einen Reparatur-Service für defekte LEDs an. Das Reparaturcenter am Unternehmenssitz in Möhnesee soll die Full-Service-Leistungen im Bereich der LED-Technik komplettieren.

„Durch unsere Reparaturdienstleistungen tragen wir aktiv zur Schonung von Ressourcen bei. Statt defekte Module wegzuwerfen, reparieren wir sie professionell und verlängern ihre Lebensdauer“, erläutert Tobias Liebe, Inhaber von DSD-Solutions.

Ein dreiköpfiges Team unter der Leitung von Daniel Karic kümmert sich um den Service. Dieses ist in der Lage, defekte LEDs, integrierte Schaltkreise und Datenverbindungen auszutauschen. Dabei werden die Bauteile direkt auf den Modulen ausgetauscht. Auch fehlende Ersatzteile kann DSD durch ein Netzwerk von Lieferanten beschaffen – laut eigener Aussage auch seltene Komponenten.

Unabhängig vom Hersteller können DIP-, SMD- und COB-Module repariert werden, bis zu einem minimalen Pixelpitch von 0,85 Millimeter.

Eine Besonderheit ist der Vor-Ort-Service: DSD-Solutions verfügt auch über eine mobile Reparaturmöglichkeit, um defekte Bauteile vor Ort aus der LED-Wand zu nehmen, zu reparieren und wieder einzusetzen. „Da wir gleich vor Ort reparieren können, muss der Kunde uns auch nichts zusenden und – und vor allem in dieser Zeit die LED-Anlage nicht abschalten“, sagt Tobias Liebe. Auch für Kunden, die keine Ersatzteile mehr zum Tauschen vorrätig hätten, sei der Service interessant.