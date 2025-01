Nicht nur in der Digital Signage-Branche fordern E-Paper-basierte Visual-Solution-Konzepte etablierte LCD-Technologien heraus: Continental zeigte auf der CES in Las Vegas ein vier Zentimeter hohes Prismadisplay, das sich über die gesamte Fahrzeugbreite erstreckt. Mit dem „1,30m E Ink Cockpit“ will der Autozulieferer Technik und Emotionen verbinden.

Die neuartige E-Paper-Anwendung wertet den Fahrzeuginnenraum optisch auf und ermöglicht unzählige Möglichkeiten der Personalisierung mit individuell wählbaren Farb- und Mustervarianten. E-Paper-Displays lassen sich auch für die Anzeige von fahrrelevanten Informationen wie der Restreichweite einsetzen. Continental kooperiert dafür mit dem taiwanesischen E-Paper-Marktführer E Ink.

Dekordisplay fast ohne Stromverbrauch für Automotive-Einsatz

Im Gegensatz zu herkömmlichen hintergrundbeleuchteten Displaylösungen verbraucht das Display des Continental Emotional Cockpit nur für einen kurzen Moment Strom, wenn es von einem Bild zum nächsten wechselt. In Las Vegas präsentierte der Autozulieferer das Cockpit mit der ersten E-Ink-Generation, die nur Schwarz- und Grauabstufungen anzeigen kann. In Zukunft sollen aber auch Farbvarianten möglich sein.

Continental zeigte auf der CES auch in der B-Säule integrierte E-Paper-Displays, über die das Auto mit dem Fahrer noch vor dem Einsteigen in das Fahrzeug kommunizieren kann. Bei Elektrofahrzeugen kann dieses Display auch den aktuellen Ladezustand anzeigen.

Pixeldisplay zwischen den Hauptscheinwerfern mit Animationen

Der chinesische EV-Autohersteller Lynk & Co präsentierte auf der CES die neue Flagshipgeneration 900. Aus Digital Signage-Sicht am interessantesten ist ein 30“ Pixeldisplay zwischen den Frontscheinwerfern. Das Pixeldisplay kann dreidimensionale Animationen abspielen und so mit anderen Verkehrsteilnehmern kommunizieren. Ob Animationen in Deutschland erlaubt werden, ist ein anderes Thema.