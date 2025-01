Das Jahr 2024 markiert einen wichtigen Meilenstein für First Impression mit unserer B-Corp-Zertifizierung. Diese Errungenschaft ist sowohl ein krönender Moment als auch eine bedeutende Verantwortung. Es ist zwar eine Ehre, diese Anerkennung zu tragen, aber sie erfordert auch ständige Erneuerung und Inspiration – nicht nur für uns selbst, sondern auch für die Menschen und Unternehmen um uns herum.

Wir sehen dies als einen Aufruf zum Handeln für unsere Partner und Kollegen: „Übernehmen Sie Verantwortung und inspirieren Sie andere mit nachhaltigem und integrativem Unternehmertum.“ Dieser Antrieb treibt uns ins Jahr 2025, in dem wir die Medien im Einzelhandel voranbringen wollen.

Wir konzentrieren uns darauf, Einzelhändlern dabei zu helfen, ein Gleichgewicht zwischen Kommerz und effektiver Kundenansprache herzustellen, unterstützt durch innovative kreative Technologien wie 3D-Inhalte und nachhaltige Hardware wie LED. Und wir gehen noch einen Schritt weiter: Wir definieren Erlebnisse in jeder Hinsicht neu, wobei wir den Schwerpunkt erneut auf die Kraft von Audio als entscheidendes Element der Markenidentität legen.

Wir bei First Impression wollen weiter wachsen, innovativ sein und Grenzen verschieben – das ist unsere Leidenschaft.

Internationale Expansion durch Zusammenarbeit

First Impression wächst schnell, auch über die Niederlande hinaus, wo sich unsere Wurzeln und unser Flagship Experience Center befinden. Mit Niederlassungen in Frankreich und Deutschland und einem schnell wachsenden Netzwerk internationaler Partner bieten wir Einzelhändlern auf der ganzen Welt vertrauenswürdige First Impression Services und nahtlose globale Rollouts.

Unsere firmeneigenen Smart-Deployment- und Smart-Service-Tools verbessern unsere Fähigkeit, internationale Projekte effizient zu verwalten, und bieten Kontrolle und Skalierbarkeit.

Smart Service: präventiv und proaktiv

Die Zukunft des Service ist intelligent und datengesteuert. Im Jahr 2025 werden wir uns voll und ganz dem Smart Service verschreiben und unsere Partner ermutigen, ihre Hardware für die Fernüberwachung und den Support zu aktivieren.

Dieser Ansatz ist ein Eckpfeiler unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Viele Geräte sind bereits in unser Network Operations Center (NOC) integriert und bieten unvergleichliche Möglichkeiten zur Analyse und proaktiven Überwachung.

Durch den Einsatz von maschinellem Lernen wollen wir Probleme nicht nur in Echtzeit erkennen, sondern auch vorhersagen und ganz verhindern. So entsteht ein Servicemodell, das nicht nur reaktiv, sondern wirklich vorausschauend ist.

Verlängern der Lebensdauer von Hardware

Im Jahr 2025 werden wir weitere Schritte unternehmen, um die Lebensdauer von Hardware zu verlängern. Diese Bemühungen sind Teil unseres Smart Service-Ansatzes, der Probleme verhindert, bevor sie auftreten, und gleichzeitig intelligentere, nachhaltigere Hardware-Optionen auswählt.

Großformatige LED-Displays werden dank ihrer längeren Lebensdauer und ihrer Designflexibilität als dauerhafte Alternative zu herkömmlichen Bildschirmen immer beliebter. Diese Flexibilität ermöglicht eine nahtlose Integration in Umgebungen und verbessert das Gesamterlebnis.

Im nächsten Jahr erwarten wir auch den Durchbruch der E-Paper-Technologie. Diese nachhaltige, elegante Lösung ersetzt papierbasierte POS-Materialien und erfüllt die sich wandelnden Erwartungen unserer Kunden. Wir sind zuversichtlich, dass im Jahr 2025 großformatige E-Paper-Displays kommerziell verfügbar sein werden und diese Innovation in den Vordergrund rücken wird.

Retail Media: Von Transaktionen zu Emotionen

Retail Media hat sich zu einem anspruchsvollen Markt entwickelt, aber die Herausforderung für 2025 besteht darin, ein Gleichgewicht zwischen kommerziellen Möglichkeiten und emotionaler Kundenbindung zu finden. Einzelhändler wollen mehr als nur Einnahmen generieren; sie wollen Markentreue und emotionale Beziehungen zu ihren Kunden aufbauen.

Das Marketing kann sich nicht nur auf die Größe des Warenkorbs konzentrieren. Wir unterstützen unsere Partner weiterhin dabei, das Potenzial der Einzelhandelsmedien zu nutzen und gleichzeitig die Markenidentität und Kundenbindung zu wahren. Von den richtigen Plattformen bis hin zu Displays, Installation und Service bieten wir umfassende Lösungen, die durch unser kreatives Know-how ergänzt werden.

In unserer hauseigenen Agentur kreiert ein talentiertes Team von (3D-)Content-Spezialisten außergewöhnliche Kampagnen für Digital Signage. Im Jahr 2024 haben wir erfolgreich Kampagnen für Marken wie Jumbo Supermarkets lanciert und 3D-Inhalte für Pepsi-Co auf Small Signage eingeführt – eine Premiere in der Branche.

Durch die Kombination von Technologie und Kreativität ermöglichen wir es Marken, ihre einzigartigen Geschichten durch Lösungen wie 3D-Inhalte, interaktive Bildschirme und Audioerlebnisse zu erzählen, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Firstmusic: Audio als Teil des Markenerlebnisses

In einer Welt, in der visuelle Darstellungen dominieren, tritt der Ton oft in den Hintergrund. Doch die Rolle von Musik und Sound bei der Gestaltung von Markenerlebnissen ist nach wie vor entscheidend. Mit Firstmusic machen wir im Jahr 2025 große Fortschritte, um Einzelhändlern zu helfen, Audio strategisch in ihre Medienstrategien für den Einzelhandel zu integrieren.

Audio hat die Macht, unbewusste und dennoch wirkungsvolle Verbindungen zu einer Marke zu schaffen. Die richtige Musik, die richtige Lautstärke und die Abstimmung auf die Markenidentität tragen zu einer Atmosphäre bei, die der Kunde nicht nur erlebt, sondern an die er sich auch erinnert. Firstmusic bietet Einzelhändlern die Werkzeuge, um Musik und Sound als integrale Elemente des Gesamterlebnisses ihrer Marke zu optimieren.

Wir blicken mit großer Zuversicht auf die Verwirklichung unserer Ambitionen im Jahr 2025. Gemeinsam mit unseren Partnern und Kunden werden wir auch weiterhin Grenzen verschieben, innovativ sein und Erlebnisse schaffen, die inspirieren.