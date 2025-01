In nur einem Monat beginnt wieder die weltgrößte ProAV-Show. In den letzten Jahren legte die ISE in Barcelona eine Rekordmesse nach der nächsten hin und 2025 soll Ausstellungsfläche und Programm noch einmal alles übertreffen. Die Erwartungen sind groß, ebenso ist die Vorfreude und Neugierde. Letztere füttert die ISE mit dem diesjährigen Rise Magazin, das traditionell am Anfang des Jahres in die Briefkästen flattert, und als digitale Ausgabe für jeden online zur Verfügung steht.

Im Rise Magazine findet man alles, was man vor der Messe wissen sollte – unter anderem:

die neuen Tech-Trends

das Inhaltsprogramm der ISE

Tipps, wie man mehr aus den Messetagen herausholen kann

Navigation der ISE-App

Rabatte für ISE-Besucher

Anreisemöglichkeiten zur Fira

Hier geht es zur digitalen Ausgabe des Rise Magazine 2025.