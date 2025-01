Pünktlich zur ISE 2025 gibt invidis ein größeres Update für den Digital Signage Software Compass bekannt. Das unabhängige Vergleichstool für Digital Signage-Software erfreut sich immer größerer Beliebtheit und deckt mittlerweile rund 63 Prozent des DS-Software-Markts ab. Mit intelligenten Suchfunktionen und von Experten geprüften Parametern bietet der Compass wertvolle Insights, wenn es um die Wahl der richtigen Digital Signage-Software geht.

Um die äußerst dynamischen Entwicklungen im Software-Markt angemessen zu präsentieren, wartet der Compass im neuen Release mit einigen Verbesserungen auf. Davon sind die wichtigsten:

Um relevante Kategorien schnell zu vergleichen, haben wir „Compare View“ eingeführt. In der neuen Ansicht werden die drei besten Softwareoptionen mit ihren wichtigsten Kennzahlen angezeigt. Über die Schaltfläche in der rechten oberen Ecke der Suchergebnisliste können Sie ganz einfach zwischen Listen- und Vergleichsansicht wechseln. Intuitive Farbindikatoren zeigen das Leistungsniveau auf der Grundlage von Best-in-Class-Benchmarks an. Die früheren Informationen zum Player-Support sind in „Compare View“ sowie auf der Software-Detailseite sichtbar. Security-Parameter als neue Kategorie: Da sicherheitsrelevante Kriterien bei der Softwarebeschaffung immer wichtiger werden, zeigen wir nun wichtige Parameter an, zum Beispiel die ISO 27001/SOC2-Compliance und das User, Role- und Rights-Management.

Weitere Updates umfassen die eine bessere Session-Kontinuität mit Zwischenspeichern und eine erhöhte Sichtbarkeit der Filterbuttons.

Hersteller-Updates und ISE-Workshop

Zudem haben viele Software-Anbieter ihre Daten noch einmal überarbeitet. Wer dies noch nicht getan hat, ist dazu herzlich eingeladen; das Compass-Team sendet auf Anfrage gern die Templates zu.

Für Software-Anbieter, die an einer Aufnahme in den Compass interessiert sind, bietet das Team auf der ISE 2025 einen interaktiven Workshop an. Er findet am Dienstag, 6. Febraur im Raum CC7.13 statt. Interessierte können sich direkt hier anmelden.