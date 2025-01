Vuwall, ein weltweit führender Lösungsanbieter im Bereich Command & Control, hat die Übernahme durch das Private-Equity-Unternehmen Naxicap bekanntgegeben.

Damit ist Vuwall das dritte Unternehmen aus dem ProAV-Bereich, das von Naxicap gekauft wurde: 2020 übernahm Naxicap Guntermann & Drunck, 2022 Tritec Electronic. Die drei Marken unter einem Dach sollen nun Synergien schaffen, um Software und Hardware für Kontrollräume weiterzuentwickeln. Durch die Integration von Videowand- und KVM-Lösungen sollen die Kunden von kürzeren Reaktionszeiten, optimierten Arbeitsabläufen und einer höheren Systemzuverlässigkeit profitieren.

CEO-Änderungen nach Übernahme

„Diese Akquisition stellt einen bedeutenden Meilenstein in unserem Bestreben dar, die besten Lösungen in der Kontrollraumbranche zusammenzubringen“, sagte Joseph Pacher-Theinburg von Naxicap. „Indem wir die Stärken des Software-Entwicklungsteams von Vuwall und die Hardware-Expertise von G&D und Tritec nutzen, erschließen wir neue Möglichkeiten für Innovation und Marktwachstum.“

Die neue Konstellation bringt auch Veränderungen auf Personalseite mit sich: Thorsten Lipp, CEO von Guntermann & Drunck, wird nun auch als CEO von Vuwall fungieren. Paul Vander Plaetse, Gründer von Vuwall, die Rolle des Chief Marketing Officer für Vuwall, G&D und Tritec übernehmen. Markus Müller-Heidelberg bleibt Geschäftsführer von Tritec Electronic.

Vuwall und Guntermann & Drunck zeigen sich in der neuen Konstellation auch auf der ISE 2025 in Barcelona – am Stand 5C700 (Vuwall) und am Stand 5J350 (Guntermann & Drunck).