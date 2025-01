Der Weg an die Agenturspitze ist kein Sprint, er erfordert Ausdauer und Durchhaltevermögen. Marian Bunte, passionierter Marathonläufer in seiner Freizeit und mehrfacher Ironman-Finisher, hat den Weg in die Geschäftsführung in Rekordzeit geschafft.

Im Juli 2019 begann Marian Bunte seine Karriere bei Mediascale Köln als Head of New Business Development. Zum 1. Januar wurde er nun zum Managing Director befördert. In dieser Position ergänzt er das bestehende Führungsduo aus Tino Reinecke, Managing Partner Mediaplus und Matthias Chorherr, Managing Partner Mediascale. Außerdem arbeitet er eng mit Esther Busch zusammen, die als Mitglied des Mediaplus Boards und CEO des Kölner House Of Communication den gesamten Standort leitet.

Bericht an Matthias Brüll

Seine berufliche Karriere begann der 35-Jährige bei Mindshare (GroupM), wo er 2016 nach seinem Studium an der Deutschen Sporthochschule Köln als Digital Planning Manager einstieg. Nach seinem Wechsel zu Mediascale Köln durchlief er weitere Stationen über den General Manager hinweg bis in die Geschäftsführung. Der Media-Stratege und Digitalspezialist berichtet direkt an Matthias Brüll, CEO der Mediaplus Group, und soll sich auch um die Weiterentwicklung von Digital und Performance Media kümmern: Dazu gehören der Launch und Einsatz neuer integrierter Kundenlösungen ebenso wie die nahtlose Zusammenarbeit der unterschiedlichen Agentureinheiten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt – wie bislang – auf New Business und der Entwicklung von Kundenstrategien.

Matthias Brüll, CEO der Mediaplus Group, erklärt: „Die Beförderung ist mehr als verdient. Marian hat die Agentur mit seiner tiefgreifenden Media-Expertise und seinem Kundenverständnis auf ein neues Level gebracht. Gleichzeitig ist Marian eine absolute Führungspersönlichkeit, die immer eine Meile weiter geht und Mitarbeitende dazu motivieren kann, das gleiche zu tun. Ich freue mich sehr, dass er diese wertvollen Fähigkeiten nun auch in die Geschäftsführung unseres wichtigen Kölner Standorts einbringt.“