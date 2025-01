Die Mediaplus Group verbreitert die Führungsetage ihrer Unternehmenstochter Mediascale und befördert Stephan Rixner zum Managing Director am Standort München. An der Seite der Mediascale-Geschäftsführung, bestehend aus Julian Simons und Martina Staudinger, soll er neben seinem Themenschwerpunkt Data & Automation künftig verstärkt auch die Bereiche Client Consulting und New Business verantworten. Zudem arbeitet der 34-Jährige an der Entwicklung von KI- und datenbasierten kundenspezifischen Agenturlösungen.

Stephan Rixner ist seit mehr als zehn Jahren mit der Mediaplaus Group verbunden. Nach seinem Einstieg als Trainee 2013 durchlief der studierte Kommunikationswissenschaftler mehrere Stationen: vom Kundenberater über die Positionen als Group Head Digital Media und Unit Director bis hin zum General Manager. Sein inhaltlicher Fokus lag neben der strategischen Kundenberatung und Marktforschung insbesondere auf der Entwicklung von Kundenlösungen wie dem Native Campaign Cockpit im Bereich Content Marketing.

„Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen und freue mich riesig über die neue Chance, die Mediaplus und die Kolleg:innen mir geben. Ich möchte in meiner neuen Rolle die Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung und moderne Technologie bieten, voll ausschöpfen und für uns und unsere Kunden nutzen. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz und Software ist ein entscheidender Faktor, um unsere Prozesse zu vereinfachen und zu beschleunigen, die Wertschöpfungskette zu optimieren und innovative Angebote für unsere Kunden zu entwickeln“, sagt Stephan Rixner.

Matthias Brüll, CEO der Mediaplus Group, erklärt: „Ich freue mich sehr, dass Stephan nun auch Verantwortung in der Mediascale-Geschäftsführung übernimmt. Bereits seit Jahren ist er eine wichtige Säule des Mediascale Leadership-Teams und hat seine exzellente Kompetenz in der strategischen und operativen Kundenberatung und Unternehmensentwicklung eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Mit seiner ausgeprägten Expertise in Data & Automation trägt er maßgeblich zur Weiterentwicklung unserer technologischen Infrastruktur bei und schafft wertvolle Synergien zu Mediaplus Realtime – insbesondere in der Entwicklung innovativer Lösungen für die Echtzeit-Kampagnenausspielung.“