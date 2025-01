Die Lang AG hat ihren neuen Standort in Dubai eröffnet. Damit unterhält der Dry-Hire-Anbieter von AV-Technologie nun insgesamt vier Standorte neben seinem Hauptsitz im rheinländischen Lindlar: London, Zürich, Barcelona und der neueste Sitz in Dubai, der als Stützpunkt für den gesamten MENA-Markt gilt.

Die Niederlassung Lang Middle East (ME) befindet sich im Al Fahad Industrial Hub – Warehouse 6 – Plot # 664 – Dubai Investment Park 1. Das Produkt- und Serviceportfolio des Standorts umfasst Projektionssysteme, Medienserver, Kameralösungen, Drohnen und LED-Displays.

„Wir haben nicht nur einen neuen Standort eröffnet, der rund 7000 km näher an einem der aufregendsten globalen Drehkreuze der Welt liegt, sondern wir haben auch die Lieferzeiten für unsere Kunden von Tagen und Wochen auf Stunden und in einigen Fällen sogar auf Minuten verkürzt“, sagt Oliver Luff, Managing Director von Lang ME.

Da der Nahe Osten als globales Geschäfts- und Veranstaltungszentrum weiter wachse, sehe man hier unendliche Möglichkeiten, mit Kunden und Partnern zusammenzuarbeiten. „Nicht nur bei der Lieferung von Geräten, sondern auch bei der Förderung von Knowledge, Kreativität und Innovation in der AV-Branche“, sagt Oliver Luff.

Wie auch bei den anderen vier Standorten will die Lang AG den Fokus auf maßgeschneiderte Lösungen legen und große Events sowie Kleinveranstaltungen gleichermaßen beliefern. „Während unsere Präsenz in der Region wächst, freuen wir uns darauf, weitere wichtige Knotenpunkte für die Branche zu identifizieren und unsere Kunden zu unterstützen“, fährt Oliver Fluff fort.

Das lokale Team und der Standort im Mittleren Osten soll es ab sofort ermöglichen, die angebotenen Rental-Lösungen besser an lokale Marktanforderungen ermöglichen. Langfristig will die Lang AG ihre Präsenz in der Region weiter ausbauen.