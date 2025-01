Der Kinointegrator Cine Projekt übergibt die Leitung der Filiale Nord ab April 2025 an Christoph Röthlein. Er tritt die Nachfolge von Jens Engelhardt an, der seit Mai 2024 krankheitsbedingt ausfällt. Christoph Röthlein soll die vertrieblichen und technischen Aufgaben der Niederlassung Hamburg/Norderstedt verantworten.

Christoph Röthlein verfügt laut Cine Project über 30 Jahre Erfahrung in der Kinobranche. Während seines Elektrotechnik-Studiums begann er seine Karriere als Filmvorführer. In den folgenden Jahren stieg er bei der UFA zum CTO auf und betreute dort Standorte wie den UFA Palast Düsseldorf, Stuttgart, den UFA Kristallpalast Dresden sowie das Cineworld Recklinghausen. Zuletzt war er bei Ecco Cine Supply and Service als Senior Service Field Engineer tätig.

Die technische Unterstützung in der Filiale übernimmt Sergei Deruzhinskii, der seit Juni 2023 bei Cine Project beschäftigt ist. Branchenerfahrung sammelte er zuvor unter anderem als technischer Leiter der größten russischen Kinokette Karo Film und beim Kinointegrator Kinocomfort.