Personalien Drago Bijadzija wird Head of Sales bei Infinity Media

Drago Bijadzija übernimmt die Position des Head of Sales bei Infinity Media. Er bringt mehr als sieben Jahre Branchenerfahrung mit und wird die strategische Weiterentwicklung sowie den Ausbau des Vertriebs vorantreiben. Monika Batinic, bisher Head of Sales, zieht sich nach vier Jahren bei Inifinity von ihrer Position zurück und geht in eine Bildungskarenz.

„Mit einem mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschieden wir Monika Batinic in ihre Bildungskarenz“, sagt Nico Schluga, COO von Infinity Media. „Gleichzeitig freuen wir uns, Drago Bijadzija in seiner neuen Rolle bei Infinity Media willkommen zu heißen. Dank seiner außergewöhnlichen Kombination aus Fachwissen, langjähriger Erfahrung und seiner sympathischen Persönlichkeit ist er die perfekte Wahl. Ich bin überzeugt, dass er als Head of Sales unsere Position im DooH-Bereich stärken wird.“

Drago Bijadzija war vor dem Einstieg bei Infinity Media als Key Account Manager bei Goldbach Austria tätig. Für den jungen Wiener Außenwerber übernimmt er die Verantwortung für bestehende und neue Kunden sowie für Kooperationen und Agenturbeziehungen.