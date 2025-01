P.O.S. The Instore Experience, Digital Signage-Integrator aus Kiel, kooperiert zukünftig mit dem Ladenbauer Serafini. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen maßgeschneiderter und zukunftsorientierter Einrichtungskonzepte für den Einzelhandel entwickeln.

„Die Zusammenarbeit mit P.O.S. ermöglicht es uns, digitale Technologien als Bestandteil der Ladeneinrichtung anzubieten“, sagt Andreas Kohushölter, Geschäftsführer von Serafini. „Dadurch sind wir in der Lage ganzheitliche, zukunftsweisende Einrichtungskonzepte realisieren zu können.“

Serafini ist ein Unternehmen Iserlohn in Nordrhein-Westfalen, das Shopsysteme für Filialisten in Deutschland und darüber hinaus fertigt. Ines Seibold, Head of Marketing & Sales bei P.O.S., sieht in der Kooperation eine Grundlage für Innovationen und geschäftlichen Erfolg, da sie die Kompetenzen beider Unternehmen vereine. Beide Unternehmen setzen auf eine langfristige Partnerschaft, basierend auf technologischem Fortschritt und Kundenerlebnis.