Benzin und Diesel sind teuer in Island – umgerechnet 2,14 Euro kostet ein Liter Normalbenzin. Kein Wunder, dass immer mehr Isländer auf Elektroautos umsteigen. Bei Kilowattstunden von 30-40 Eurocent an öffentlichen Ladepunkte im Vergleich zu Deutschland ein Schnäppchen. Ob Benzin oder Elektro – mit über 70 Tankstellen ist man bei Orkan in Island immer richtig.

Der Tankstellen-Newcomer übernahm angestaubte Tankstellen und revitalisierte sie mit einem neuen Konzept. Viele Tanksäulen werden durch Ladepunkte ersetzt, um auch für Elektroautofahrer relevant zu sein. Das klassische Convenience-Geschäft wird durch bekannte Coffee-Shop-Konzepte wie Joe & the Juice ersetzt. Dass die Preise günstig sind, versteht sich bei Discount-Konzepten von selbst.

Aus Digital Signage-Sicht bemerkenswert sind die riesigen Preisanzeigen am Straßenrand, die beidseitig komplett mit LED bestückt sind. Neben der Preisanzeige von Benzin, Diesel und Strom (ja, das wird tatsächlich mit aktuellen Preisen angezeigt) nutzt Orkan die großen LED-Flächen auch für animierte Promotion. In der winterlichen Dunkelheit von Reykjavik ein sehr aufmerksamkeitsstarkes Digital Signage-Konzept.